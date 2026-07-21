МИД России заявил протест послу Молдовы

Москва расценила действия молдавской стороны как грубое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Посол Республики Молдова в России Лилиан Дарий был вызван в МИД России, где ему заявили решительный протест в связи с инцидентами с сотрудниками и автотранспортом российского посольства в Кишиневе.

По данным МИД России, 19 июля в Кишиневе молдавские полицейские остановили автобус российского посольства и сняли с него дипломатические регистрационные знаки. В ведомстве заявили, что при этом к сотрудникам посольства были применены сила и угрозы задержания.

Другой инцидент произошел в ночь с 20 на 21 июля на пограничном переходе «Леушены». Сотрудников российского посольства, выезжавших из Молдовы для доставки служебного груза в Россию, «безосновательно удерживали на границе более четырех часов».

Российская сторона заявила, что оставляет за собой право принять зеркальные ответные меры.