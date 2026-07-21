Россия запретила ввоз узбекских овощей и винограда

Россельхознадзор с 23 июля вводит временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Узбекистана. Под запрет попали поставки от пяти экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основной объем ограничиваемой продукции приходится на овощи и зеленные культуры — белокочанную и цветную капусту, репчатый лук, укроп, петрушку, свеклу и томаты, а также виноград. В Россельхознадзоре пояснили, что решение принято из-за участившихся случаев выявления карантинных объектов и необходимости обеспечения продовольственной безопасности страны.

С начала 2026 года зафиксировано 132 случая обнаружения опасных организмов, среди которых вирус коричневой морщинистости томатов, южноамериканская томатная моль, западный цветочный трипс и бенивирус некротического пожелтения свеклы. В ведомстве отметили, что систематическое нарушение требований подтверждает недостаточную эффективность фитосанитарной системы Узбекистана.