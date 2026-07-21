USD 1.7000
EUR 1.9410
RUB 2.1685
Подписаться на уведомления
Двести лет спустя… Лоза под Гянджой доросла до берлинских кабинетов
Новость дня
Двести лет спустя… Лоза под Гянджой доросла до берлинских кабинетов

Россия запретила ввоз узбекских овощей и винограда

17:04 1730

Россельхознадзор с 23 июля вводит временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Узбекистана. Под запрет попали поставки от пяти экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основной объем ограничиваемой продукции приходится на овощи и зеленные культуры — белокочанную и цветную капусту, репчатый лук, укроп, петрушку, свеклу и томаты, а также виноград. В Россельхознадзоре пояснили, что решение принято из-за участившихся случаев выявления карантинных объектов и необходимости обеспечения продовольственной безопасности страны.

С начала 2026 года зафиксировано 132 случая обнаружения опасных организмов, среди которых вирус коричневой морщинистости томатов, южноамериканская томатная моль, западный цветочный трипс и бенивирус некротического пожелтения свеклы. В ведомстве отметили, что систематическое нарушение требований подтверждает недостаточную эффективность фитосанитарной системы Узбекистана.

Türkiye: На Эрдогана готовили покушения
Türkiye: На Эрдогана готовили покушения
18:49 835
Казахстан идет на вынужденные меры
Казахстан идет на вынужденные меры
18:35 1236
Между миром и войной
Между миром и войной
18:24 937
Лига чемпионов: «Сабах» принимает 8-кратного чемпиона Финляндии
Лига чемпионов: «Сабах» принимает 8-кратного чемпиона Финляндии Стартовые составы; обновлено
19:34 1219
Алиев в Берлине. Локомотив Европы несется на Восток
Алиев в Берлине. Локомотив Европы несется на Восток наш обзор; все еще актуально
12:17 1764
Украина под огнем: удары по Херсону, Харькову, Запорожью
Украина под огнем: удары по Херсону, Харькову, Запорожью обновлено 16:47
16:47 3243
От любви до ненависти к Юрию Вернидубу… Болельщики «Нефтчи» в ожидании матчей с «Динамо»
От любви до ненависти к Юрию Вернидубу… Болельщики «Нефтчи» в ожидании матчей с «Динамо»
16:01 1498
Cуровые приговоры мошенникам, обещавшим помочь купить льготное жилье
Cуровые приговоры мошенникам, обещавшим помочь купить льготное жилье
15:46 1471
Наш профессор Мусаев – среди авторов фундаментального турецкого руководства по сердечно-сосудистой хирургии
Наш профессор Мусаев – среди авторов фундаментального турецкого руководства по сердечно-сосудистой хирургии
15:42 1372
Асфальт против ветра. Баку и эффект каменного мешка
Асфальт против ветра. Баку и эффект каменного мешка наши проблемы
15:08 2338
Израиль разрезает сектор Газа на две части
Израиль разрезает сектор Газа на две части
14:14 1753

ЭТО ВАЖНО

Türkiye: На Эрдогана готовили покушения
Türkiye: На Эрдогана готовили покушения
18:49 835
Казахстан идет на вынужденные меры
Казахстан идет на вынужденные меры
18:35 1236
Между миром и войной
Между миром и войной
18:24 937
Лига чемпионов: «Сабах» принимает 8-кратного чемпиона Финляндии
Лига чемпионов: «Сабах» принимает 8-кратного чемпиона Финляндии Стартовые составы; обновлено
19:34 1219
Алиев в Берлине. Локомотив Европы несется на Восток
Алиев в Берлине. Локомотив Европы несется на Восток наш обзор; все еще актуально
12:17 1764
Украина под огнем: удары по Херсону, Харькову, Запорожью
Украина под огнем: удары по Херсону, Харькову, Запорожью обновлено 16:47
16:47 3243
От любви до ненависти к Юрию Вернидубу… Болельщики «Нефтчи» в ожидании матчей с «Динамо»
От любви до ненависти к Юрию Вернидубу… Болельщики «Нефтчи» в ожидании матчей с «Динамо»
16:01 1498
Cуровые приговоры мошенникам, обещавшим помочь купить льготное жилье
Cуровые приговоры мошенникам, обещавшим помочь купить льготное жилье
15:46 1471
Наш профессор Мусаев – среди авторов фундаментального турецкого руководства по сердечно-сосудистой хирургии
Наш профессор Мусаев – среди авторов фундаментального турецкого руководства по сердечно-сосудистой хирургии
15:42 1372
Асфальт против ветра. Баку и эффект каменного мешка
Асфальт против ветра. Баку и эффект каменного мешка наши проблемы
15:08 2338
Израиль разрезает сектор Газа на две части
Израиль разрезает сектор Газа на две части
14:14 1753
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться