Лига чемпионов: «Сабах» принимает 8-кратного чемпиона Финляндии

Стартовые составы «Сабаха» и КуПС.
«Сабах»: Стас Покатилов, Тимотеуш Пухач, Рахман Дашдамиров, Стив Сольвет, Аким Зедадка, Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев, Алексей Исаев, Велько Симич, Кахим Паррис, Джой-Лэнс Миккельс.
КуПС: Йоханнес Крайдль, Клинтон Антви, Касим Нуу, Брахима Магасса, Аксели Пуукко, Петтери Пеннанен, Валентин Гаск, Боб Нии Арма, Густав Энгваль, Томми Йири, Петр Парзычек.
*** 17:30
Сегодня в 20:00 на стадионе «Банк Республика Арена» начнется первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между азербайджанским «Сабахом» и финским КуПС.
Судить встречу будет бригада арбитров из Польши во главе с Лукашем Кузьмой.
«Сабах» в 1-м раунде прошел команду ТНС из Уэльса (2:0, 2:1). КуПС одолел «Вардар» из Северной Македонии (2:0, 2:3).
Победитель этой пары в 3-м раунде сыграет с сильнейшим в противостоянии «Орхус» (Дания) - «Лех» (Польша). Проигравший отправится в 3-й раунд Лиги Европы, где встретится с неудачником пары «Левски» (Болгария) - «Университатя» (Крайова, Румыния).
Ответная встреча между КуПС и «Сабахом» состоится 28 июля в городе Куопио.
«Сабах» ранее никогда не встречался в еврокубках с клубами из Финляндии. КуПС, в свою очередь, никогда не играл с азербайджанскими командами.
«Куопион Паллосеура» или сокращенно КуПС является 8-кратным чемпионом Финляндии. Подопечные Миики Нуутинена выиграли два последних чемпионата страны и лидируют в текущем (в Финляндии чемпионат проводится по системе «весна - осень»).
В еврокубках КуПС, созданный в 1923 году, участвует с 1959 года. Но самого крупного успеха действующий чемпион Финляндии добился в прошлом сезоне, пробившись сначала в основной этап Лиги конференций, а затем в 1/16 финала. Особо следует отметить прошлогоднюю ничью (2:2) команды с будущим победителем Лиги конференций английским «Кристал Пэлас».