Лига чемпионов: «Сабах» принимает 8-кратного чемпиона Финляндии

Сегодня в 20:00 на стадионе «Банк Республика Арена» начнется первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между азербайджанским «Сабахом» и финским КуПС.

Судить встречу будет бригада арбитров из Польши во главе с Лукашем Кузьмой.

«Сабах» в 1-м раунде прошел команду ТНС из Уэльса (2:0, 2:1). КуПС одолел «Вардар» из Северной Македонии (2:0, 2:3).

Победитель этой пары в 3-м раунде сыграет с сильнейшим в противостоянии «Орхус» (Дания) - «Лех» (Польша). Проигравший отправится в 3-й раунд Лиги Европы, где встретится с неудачником пары «Левски» (Болгария) - «Университатя» (Крайова, Румыния).

Ответная встреча между КуПС и «Сабахом» состоится 28 июля в городе Куопио.

«Сабах» ранее никогда не встречался в еврокубках с клубами из Финляндии. КуПС, в свою очередь, никогда не играл с азербайджанскими командами.

«Куопион Паллосеура» или сокращенно КуПС является 8-кратным чемпионом Финляндии. Подопечные Миики Нуутинена выиграли два последних чемпионата страны и лидируют в текущем (в Финляндии чемпионат проводится по системе «весна - осень»).

В еврокубках КуПС, созданный в 1923 году, участвует с 1959 года. Но самого крупного успеха действующий чемпион Финляндии добился в прошлом сезоне, пробившись сначала в основной этап Лиги конференций, а затем в 1/16 финала. Особо следует отметить прошлогоднюю ничью (2:2) команды с будущим победителем Лиги конференций английским «Кристал Пэлас».