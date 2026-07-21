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Лига чемпионов: «Сабах» принимает 8-кратного чемпиона Финляндии

Стартовые составы; обновлено
Эльмир Алиев, отдел спорта
19:34 1219

Стартовые составы «Сабаха» и КуПС.

«Сабах»: Стас Покатилов, Тимотеуш Пухач, Рахман Дашдамиров, Стив Сольвет, Аким Зедадка, Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев, Алексей Исаев, Велько Симич, Кахим Паррис, Джой-Лэнс Миккельс.

КуПС: Йоханнес Крайдль, Клинтон Антви, Касим Нуу, Брахима Магасса, Аксели Пуукко, Петтери Пеннанен, Валентин Гаск, Боб Нии Арма, Густав Энгваль, Томми Йири, Петр Парзычек.

*** 17:30

Сегодня в 20:00 на стадионе «Банк Республика Арена» начнется первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между азербайджанским «Сабахом» и финским КуПС.

Судить встречу будет бригада арбитров из Польши во главе с Лукашем Кузьмой.

«Сабах» в 1-м раунде прошел команду ТНС из Уэльса (2:0, 2:1). КуПС одолел «Вардар» из Северной Македонии (2:0, 2:3).

Победитель этой пары в 3-м раунде сыграет с сильнейшим в противостоянии «Орхус» (Дания) - «Лех» (Польша). Проигравший отправится в 3-й раунд Лиги Европы, где встретится с неудачником пары «Левски» (Болгария) - «Университатя» (Крайова, Румыния). 

Ответная встреча между КуПС и «Сабахом» состоится 28 июля в городе Куопио.

«Сабах» ранее никогда не встречался в еврокубках с клубами из Финляндии. КуПС, в свою очередь, никогда не играл с азербайджанскими командами.

«Куопион Паллосеура» или сокращенно КуПС является 8-кратным чемпионом Финляндии. Подопечные Миики Нуутинена выиграли два последних чемпионата страны и лидируют в текущем (в Финляндии чемпионат проводится по системе «весна - осень»).

В еврокубках КуПС, созданный в 1923 году, участвует с 1959 года. Но самого крупного успеха действующий чемпион Финляндии добился в прошлом сезоне, пробившись сначала в основной этап Лиги конференций, а затем в 1/16 финала. Особо следует отметить прошлогоднюю ничью (2:2) команды с будущим победителем Лиги конференций английским «Кристал Пэлас».

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