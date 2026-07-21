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Двести лет спустя… Лоза под Гянджой доросла до берлинских кабинетов
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Двести лет спустя… Лоза под Гянджой доросла до берлинских кабинетов

Программа лояльности, объединяющая LC Waikiki, Koton, Decathlon и другие бренды, теперь доступна в ABB mobile

17:52 388

Совместно со своими партнерами Банк ABB сделал еще один важный шаг в развитии Beyond Banking. Банк интегрировал в приложение ABB mobile программу лояльности группы брендов Best Brands – «Платформу лояльности Best Brands». Благодаря этому нововведению повседневные покупки становятся для клиентов еще более выгодными. Новая платформа позволяет получать бонусы за покупки и использовать накопленные бонусы у отдельных брендов-партнеров.

«Платформа лояльности Best Brands» объединяет такие известные бренды, как LC Waikiki, Koton, Decathlon, Penti, а также детский развлекательный центр Funland. При оплате картой Банка ABB через POS-терминалы Банка ABB бонусы начисляются автоматически и отображаются на платформе лояльности.

На платформе клиенты могут удобно отслеживать бонусный баланс, историю покупок и бренды, предлагающие повышенные бонусы. Накопленные бонусы можно использовать для оплаты покупок у отдельных брендов-партнеров.

Новая программа лояльности обеспечивает клиентам более простой и удобный пользовательский опыт, избавляя их от необходимости оформлять дополнительную карту или носить с собой физическую карту лояльности. Автоматическое начисление бонусов при оплате картой Банка ABB делает процесс быстрым и доступным для пользователей.

В настоящее время условия начисления бонусов у брендов, подключенных к «Платформе лояльности Best Brands», выглядят следующим образом: LC Waikiki – 3%, Koton – 5%, Decathlon – 5%, Penti – 5%, детский развлекательный центр Funland – 10%.

«Платформа лояльности Best Brands» не только делает повседневные покупки клиентов более выгодными, но и предоставляет дополнительные преимущества при использовании приложения ABB mobile и карт Банка ABB.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, в Информационном центре по номеру 937, а также на официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях.

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