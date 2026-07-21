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Новые пошлины Трампа для десятков стран

18:10 788

Президент США Дональд Трамп готовится ввести новые пошлины от 10% до 12,5% на товары примерно из 60 стран, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Новые тарифы президент США может ввести после истечения на этой неделе срока действия нынешних пошлин. Советники Трампа подготовили несколько вариантов дальнейших шагов, которые позволят США сохранить тарифы, отмечается в публикации.

Юридическим обоснованием для новых тарифов может стать расследование об использовании принудительного труда, которое американские власти начали в марте этого года. Это позволит Белому дому обойти ограничения, установленные Верховным судом после признания незаконными пошлин Дональда Трампа, введенных на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях.

При этом, как стало известно FT, некоторые советники предупреждают, что введение тарифов может привести к повторению экономических потрясений прошлого года и нанести ущерб в преддверии промежуточных выборов.

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