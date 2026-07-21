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Между миром и войной

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Американская разведка пришла к выводу, что новые удары по Ирану не изменят позицию Тегерана на переговорах. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на бывших и действующих чиновников США.

Аналитики в разведывательных ведомствах считают, что Иран и США «застряли между миром и войной». Издание указывает, что американская администрация уже заслушала брифинг с этими оценками. Собеседники газеты сообщили, что доклад не направлен на точное предсказание дальнейшего развития событий, а отражает текущее положение дел и возможные тенденции.

Напомним, десятую ночь подряд американские военные наносят серию ударов по Ирану с целью «дальнейшего ослабления» его возможностей атаковать суда в Ормузском проливе. Удары продолжались пять часов и последовали за заявлением президента США Дональда Трампа о намерении наказать Иран за гибель американских солдат в минувшие выходные, за которую, как пригрозил Трамп, Тегеран «заплатит многократно». Тем временем источники издания Axios рассказали о попытке посредников вернуть США и Иран за стол переговоров. По их данным, американский президент пока не принял решения и настроен продолжать удары после гибели американских военнослужащих.

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