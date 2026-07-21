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Казахстан идет на вынужденные меры

18:35 1250

Казахстан вынужден приостановить транспортировку нефти к своему главному экспортному терминалу под Новороссийском из-за серии нападений на танкеры, которые создают угрозу для экспорта центральноазиатской страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источников агентства, сказались опасения компаний — владельцев танкеров: они не хотят отправлять свои суда под загрузку на этот объект. Поставки должны были приостановить со вторника, 21 июля, но было ли это сделано, пока не известно. Неясно также, при каких условиях и когда экспорт нефти может возобновиться.

Если поставки действительно прекратятся до конца этой недели, то нефтедобывающие компании Казахстана будут вынуждены соответственно сократить добычу нефти, пояснили собеседники агентства.

Терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) является для Казахстана крупнейшим каналом сбыта нефти: по нему проходит около 80% экспорта топлива, которое добывается совместно с международными корпорациями, такими как ExxonMobil Holdings или Shell.

Казахстан также является вторым по величине поставщиком нефти в Европу, отмечает Bloomberg: сокращение его поставок может нанести ущерб региональным НПЗ в тот момент, когда нефтяной рынок и так находится в кризисе из-за очередной эскалации войны на Ближнем Востоке.

Морской терминал КТК на протяжении двух дней подряд (19 и 20 июля) попадал под атаки украинских беспилотников. Под ударом оказались нефтяные танкеры, после чего их погрузка была приостановлена. На протяжении последних двух недель украинские военные регулярно бьют по судам в Азовском и Черном морях. По состоянию на 20 июля командующий украинскими Силами беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бровди сообщал более чем о 180 подбитых судах. 

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