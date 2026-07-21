Türkiye: На Эрдогана готовили покушения

По их данным, первоначально попытку убийства президента Турции планировалось предпринять во время военных учений, на которых тот должен был присутствовать, однако служба безопасности выявила ряд подозрительных признаков и отменила поездку президента. Дата и место учений не уточняются. Позже силовики получили данные, что заговорщики намеревались повторить сценарий убийства президента Египта Анвара Садата на военном параде в 1981 году.

«Они разместили в этом районе своего рода отряд смертников. Организация была устроена таким образом, что, независимо от того, достигнет этот отряд своей цели или нет, их не должны были захватить живыми. Армия и разведка предупредили нашего президента о подозрительной деятельности, и гнусный заговор был предотвращен в последний момент. После инцидента в рядах армии произошел ряд изменений», — заявил один из собеседников издания.

В следующий раз, по словам источников, Эрдогана планировали убить в ночь на 15 июля 2016 года, похитив из отеля, где он остановился. Отставной бригадный генерал Ибрагим Бююкбаш, ранее возглавлявший подразделение по кибербезопасности в Минобороны Турции, объяснил Türkiye, что Эрдоган покинул отель и уехал за несколько минут до того, как указанный отряд прибыл в здание. По его словам, план убийства был согласован в FETÖ еще в апреле. Заговорщики, сказал генерал в отставке, намеревались сбить над турецким городом Даламан самолет иностранной авиакомпании после похищения главы государства. «Если бы вертолетам удалось забрать Эрдогана из отеля, его посадили бы на этот самолет и казнили бы в воздухе... Тот факт, что им пришлось ускорить переворот, позднее прибытие одного из вертолетов на операцию, визит главы нашей Национальной разведывательной организации в Генеральный штаб, выход людей на улицы и твердая позиция Эрдогана изменили все», — подчеркнул Бююкбаш.

Издание отмечает со ссылкой на доклад, подготовленный по итогам попытки покушения, что в Даламане был замечен подозрительный самолет, принадлежащий швейцарской компании Albinati Aeronautics, он приземлился в аэропорту города вечером 15 июля. Еще одним подозрительным действием воздушного судна стало то, что он запросил разрешение на экстренный взлет непосредственно перед прибытием Эрдогана в аэропорт и отменил рейс вскоре после того, как президент Турции покинул воздушную гавань. По информации газеты Türkiye, находившиеся на борту пассажиры экстренно выехали в Гёчек, откуда на яхте сразу же ушли в Афины.