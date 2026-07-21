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Венецианскую биеннале лишили денег из-за России

19:09 289

Еврокомиссия объявила об окончательной отмене гранта в размере 2 млн евро, ранее замороженного из-за того, что к участию в Венецианской биеннале была допущена Россия, передает Би-би-си.  

«Культурные мероприятия, финансируемые на деньги европейских налогоплательщиков, должны оберегать демократические ценности, способствовать открытому диалогу, многообразию и свободе самовыражения. В сегодняшней России эти ценности не уважают», — заявил по этому поводу представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

Крупнейшая в мире выставка современного искусства открылась в мае и еще продолжается. Впервые с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в ней участвует российский павильон, что вызвало протесты со стороны Киева. Тогда же Еврокомиссия заморозила свой грант.

Жюри биеннале в апреле заявило, что не будет рассматривать работы художников из стран, чьи лидеры разыскиваются Международным уголовным судом по «обвинениям в военных преступлениях». Под это определение подпадали Россия и Израиль. В начале мая жюри в полном составе ушло в отставку.

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