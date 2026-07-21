Пезешкиан на связи с Моджтабой Хаменеи

У иранских руководителей налажены эффективные каналы коммуникации с верховным лидером страны Моджтабой Хаменеи, все его указания выполняются, заявил во вторник президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«Сейчас благодаря решению вопросов, связанных с коммуникацией..., мы действуем в полном соответствии с указаниями нашего уважаемого лидера», — приводит его слова агентство IRNA.

Моджтаба Хаменеи ни разу не появлялся на публике в качестве верховного лидера, все его заявления транслировали государственные СМИ.

Моджтаба Хаменеи в марте занял пост верховного лидера Ирана, став преемником его отца Али Хаменеи, погибшего во время ударов США и Израиля по Тегерану.