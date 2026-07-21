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16 армянских спортсменов едут на чемпионат мира в Баку

Отдел спорта
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Сборная Армении примет участие в чемпионате мира по борьбе среди юношей (U-17), который стартует в Баку 27 июля.

В составе команды 16 борцов — 6 вольников и 10 классиков.

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