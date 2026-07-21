Боевые действия продолжатся: Трамп анонсирует удары по ядерному объекту Ирана

По его словам, даже если бы США сейчас завершили удары по Ирану, это уже было бы большой американской победой, потому что иранская сторона и так понесла большие потери: «Если бы мы завершили завтра, то все равно это было бы большой нашей победой. Но завтра мы не завершим».

«Мы не выходим из игры прямо сейчас», — сказал Трамп, комментируя ситуацию вокруг Ирана по просьбе журналистов на встрече с президентом Ливана Джозефом Ауном в Белом доме.

Американский президент также утверждает, что Иран стремится к проведению новой встречи с Соединенными Штатами. «Они отчаянно хотят встретиться. Но пока они будут готовы значимым образом, у нас даже нет заинтересованности (в этом)», — подчеркнул американский лидер.

Кроме того, Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены нанести удар по новому ядерному объекту Ирана. «Мы абсолютно будем атаковать новый объект, о котором они (неназванные источники американских СМИ) говорят», — отметил он.

«Они (иранские власти), возможно, пытаются воссоздать объект. Мы нанесем удар по этому месту. По любому месту, где они хотя бы думают о ядерном (оружии), мы будем бить очень мощно», — пообещал глава Белого дома.

В списке целей находится и гора Кирка (иранский топоним — Пикакс), под которой Иран предположительно обогащает остатки урана. Гора находится менее чем в 2 км от ядерного комплекса в Натанзе в провинции Исфахан.

Между тем министр обороны США Пит Хегсет предупредил Иран, что Вашингтон ответит на нападения на коммерческие суда ударами, «в 10 раз более мощными».

«Ирану была предоставлена вся возможность вести переговоры, чтобы показать, что он разумно подходит к ситуации в Ормузском проливе, — сказал Хегсет. — Но если они собираются стрелять по торговым судам, то мы, как сказал президент, ударим по ним в 10 раз сильнее».

Глава ведомства заявил, что у президента Трампа есть «все необходимые варианты», добавив, что Тегеран может либо вернуться к переговорам, либо «иметь дело с Министерством обороны».