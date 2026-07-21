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«Не умеющих работать» белорусов отправят на границу с Украиной

заявил Лукашенко
21:08 407

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился отправлять на охрану границы с Украиной граждан, плохо выполняющих свою работу или нарушающих трудовую дисциплину в сельском хозяйстве, пишет БелТА.

Глава белорусского государства провел селекторное совещание, в ходе которого обратил внимание, что сейчас в сельском хозяйстве наблюдается дефицит кадров. По мнению Лукашенко, в такой ситуации не стоит «надевать наручники» на плохо работающих граждан.

«Попросите (министра обороны Беларуси Виктора) Хренина, поручение ему мое передайте: всех, кто не умеет работать, — в армию и на южную границу. В лес. Там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе», — сказал президент Беларуси.

Лукашенко отдельно подчеркнул, что размещение военных у границы связано с обеспечением безопасности, а не с подготовкой наступательных действий. «Всех туда, кто не выполнит поручения. Это мой приказ. Любой чиновник — в хозяйство на трактор, комбайн. Не умеешь гайки крутить? Будешь помощником, будешь подносить «снаряды». Любое неисполнение — в армию. Пусть там служит. В лесу будет сидеть. Там тоже нужны кадры», — подчеркнул президент Беларуси.

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