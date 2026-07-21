«Нам нужна стабильность»: союзники требуют от Зеленского навести порядок в руководстве армии

«Мы ваш главный финансовый источник, и нам нужна стабильность. Нам нужны люди, которых мы знаем, которым доверяем и с которыми сможем работать», — передал слова союзников чиновник, поддерживающий Киев.

На минувшей неделе Михаил Федоров публично выступил против главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, а украинцы стали выходить на митинги в поддержку уволенного министра. Протесты охватили уже 16 городов. Из-за этого Зеленский обдумывает отставку Сырского. Смена главкома рискует подорвать обороноспособность государства, однако игнорирование призывов к переменам может еще больше обрушить рейтинги властей, отмечает FT.

Среди возможных кандидатов на пост главкома ВСУ называют командующего Объединенными силами Михаила Драпатого, командующего десантно-штурмовыми войсками Олега Апостола, командира 3-го армейского корпуса ВСУ Андрея Билецкого, командира «Азова» Дениса Прокопенко и замначальника Генштаба Владимира Горбатюка. Накануне Зеленский провел встречи с Драпатым, Билецким и Горбатюком.

По данным «Украинской правды», офис президента пытается снизить напряженность и дает понять, что новый главком не будет назначен без поддержки командиров корпусов. При этом часть военных выступает в защиту Сырского.

По данным источников, Зеленский предлагал уволенному Федорову пост в Совете национальной безопасности и обороны с обширными полномочиями. В новой роли он мог бы заниматься военными технологиями, реформой армии, развитием производства дальнобойного оружия и привлечением иностранных инвестиций в ВПК. Однако, утверждают собеседники издания, Федоров был согласен вернуться только на должность министра обороны.

Для западных союзников кадровый конфликт в украинском военном руководстве стал особенно чувствительным из-за роли Федорова в реформировании оборонных закупок, расширении сотрудничества с иностранными поставщиками и развитии совместного производства беспилотников. Его смена может повлиять на дальнейшее взаимодействие Киева с партнерами.

По данным FT, в Украине усиливаются позиции молодых офицеров с опытом боевых действий против России, которые выступают за современный подход к ведению войны — с акцентом на беспилотники, децентрализованное управление и быструю адаптацию на поле боя.