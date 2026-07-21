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Иранских дипломатов вызывают Кувейт и Франция

21:27 190

Министерство иностранных дел Кувейта вызвало посла Ирана в эмирате и вручило ему ноту протеста в связи с атакой на танкер страны в Ормузском проливе, в результате которой пострадали несколько членов экипажа. Об этом говорится в заявлении кувейтского внешнеполитического ведомства.

Согласно тексту заявления, кувейтский танкер Kaifan был атакован вечером 20 июля при прохождении через Ормузский пролив. В МИД «подтвердили требование к Ирану немедленно прекратить незаконные нападения» и подчеркнули, что «Кувейт оставляет за собой право принять все необходимые меры».

Временный поверенный в делах Ирана во Франции был вызван в МИД республики в связи с задержанием двух французских дипломатов в Иране.

«Ему было доведено до сведения наше самое решительное осуждение этого преднамеренного и умышленного агрессивного действия», - говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.

В МИД Франции отметили, что этот инцидент представляет собой нарушение Венских конвенций, которые гарантируют безопасность дипломатического персонала, и предупредили, что эти действия «не останутся без последствий».

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