Иранских дипломатов вызывают Кувейт и Франция

Министерство иностранных дел Кувейта вызвало посла Ирана в эмирате и вручило ему ноту протеста в связи с атакой на танкер страны в Ормузском проливе, в результате которой пострадали несколько членов экипажа. Об этом говорится в заявлении кувейтского внешнеполитического ведомства.

Согласно тексту заявления, кувейтский танкер Kaifan был атакован вечером 20 июля при прохождении через Ормузский пролив. В МИД «подтвердили требование к Ирану немедленно прекратить незаконные нападения» и подчеркнули, что «Кувейт оставляет за собой право принять все необходимые меры».

Временный поверенный в делах Ирана во Франции был вызван в МИД республики в связи с задержанием двух французских дипломатов в Иране.