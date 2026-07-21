Наказали за вырубку деревьев

Следствие установило, что вдоль автомобильной дороги на территории села Лагич были незаконно срублены тополя и ореховые деревья общей стоимостью 88 тысяч манатов, что нанесло ущерб биологическому развитию 81 дерева. Организатором работ считался Новрузов, непосредственным исполнителем — Гусейнов.

Суд завершил рассмотрение дела о незаконной массовой вырубке деревьев в Загатальском районе, фигурантами которого стали директор ООО «Озеленение автомобильных дорог №8» Ильхам Новрузов и житель Балакенского района Анар Гусейнов.

В материалах дела также отмечено, что бывший руководитель регионального управления экологии Акиф Мамедов превысил должностные полномочия, выдав незаконное заключение, которое фактически позволило провести работы, приведшие к повреждению зеленых насаждений. Его дело выделили в отдельное производство.

Оба обвиняемых свою вину отрицали. Новрузов утверждал, что действовал в рамках служебных полномочий, получил официальное заключение и заключил договор, поскольку деревья представляли угрозу для движения транспорта и находились слишком близко к дороге и частному участку. Он настаивал, что работы были ограничены обрезкой на высоте 5–6 метров, а кроновые ветви не были срезаны полностью.

Гусейнов, в свою очередь, заявил, что деревья действительно часто падали на дорогу, и он лишь выполнил обрезку в соответствии с договором, не выкорчевывая их.

Представитель Министерства экологии и природных ресурсов сообщил, что действия обвиняемых нанесли ущерб зеленым насаждениям на 88 300 манатов, и в связи с этим был подан гражданский иск.

Решением Шекинского суда по тяжким преступлениям Ильхам Новрузов был приговорен к 5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в два года. Анар Гусейнов был приговорен к 4 с половиной годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в один год шесть месяцев. Гражданский иск Минэкологии оставлен без рассмотрения.