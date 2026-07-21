«Наша территория была использована без нашего ведома»: Алиев об информации «Таймс» о тайной встрече в Баку политиков Германии и России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и канцлер Германии Фридрих Мерц ответили на вопросы журналистов. Корреспондент Deutsche Welle Роман Гончаренко обратился к канцлеру Германии с вопросом относительно войны России против Украины: «Несколько дней назад германские медиа писали, что в Баку состоялась неформальная германо-российская встреча. Также отмечалось, что во встрече участвовали бывшие высокопоставленные политики из партий, входящих в правительственную коалицию. Никакой информации об итогах встречи не было. В связи с этим среди экспертов в Берлине существуют два мнения. Одни говорят, что подобные встречи в закрытом формате полезны и не могут принести никакого вреда. Другие же, споря с ними, считают, что такие встречи могут дать обратный эффект, поскольку они могут сигнализировать России о слабости. Как Вы на это смотрите?» Журналист также задал вопрос президенту Азербайджана: «Вы недавно заявили, что отношения между Азербайджаном и Россией вновь полностью нормализовались. Что бы Вы порекомендовали президенту России Владимиру Путину для прекращения войны России против Украины?» Отвечая на вопрос, Фридрих Мерц сказал, что у него нет «никакой информации об этой встрече. В течение нескольких месяцев мы пытались убедить президента Путина начать переговоры. Мы неоднократно выдвигали предложения о совместных переговорах с Украиной на европейском уровне. Президент Путин отказывается участвовать в таких переговорах. Поэтому я, к сожалению, вновь и вновь повторяю то, что говорил последние 14 месяцев. Окончание этой войны зависит только от российского правительства и президента России. Только от него зависит пойти на переговоры и, если необходимо, начать мирные переговоры. Он продолжает отказываться от этого. Пока война продолжается, у нас нет другого выбора, кроме как поддерживать Украину в ее борьбе за жизнь перед лицом российской агрессии. И мы будем это делать. Мы будем это делать, координируя свои действия на европейском уровне. Я очень признателен президенту Алиеву за то, что он поделился с нами своей схожей позицией по этой войне, ее причинам, ее ходу и возможному завершению». Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, заявил, что «относительно проведенных в Баку встреч… могу сказать, что об этом мы узнали из газеты «Таймс». Мы не знали об этом. Разумеется, внимательно отнесясь к статье, опубликованной в столь авторитетном печатном органе, мы провели расследование, и вчера, перед отъездом в Берлин, я запросил информацию в Государственной пограничной службе Азербайджана о том, находились ли одновременно в Азербайджане лица, чьи имена упоминаются в газете «Таймс». Могу сказать вам, что эта информация подтвердилась. 12 июля рейсом Берлин — Баку в Баку прибыли два известных лица: есть информация, что один из них являлся руководителем администрации госпожи Меркель — господин Пофалла и господин Платцек. 14 июля они вернулись из Баку в Берлин. В то же время 12-го числа из Москвы в Баку прибыли бывший премьер-министр России господин Зубков и глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества господин Фадеев, один из которых покинул Баку 13-го, а другой – 14-го числа. К нам по этому поводу не поступало никакой информации ни из Германии, ни из России. То есть просто наша территория была использована без нашего ведома. Относительно того, состоялась подобная встреча или нет, я не могу сказать ничего конкретного, потому что мы этого не видели. Однако приведенная мной статистика полетов дает основания сказать, что такая тайная встреча в Баку была проведена. Если эта встреча положит конец украино-российской войне, мы, конечно же, это приветствуем. Что касается второго вопроса, знаете, я даю совет тогда, когда меня об этом просят. Недавно в Карабахе, на Глобальном медиафоруме в Шуше мне был задан похожий вопрос, и я сказал, что в любом случае война должна быть немедленно прекращена. Наша главная цель заключается в том, чтобы эта война остановилась и в регионе был обеспечен мир».

Корреспондент АзерТАдж Вугар Сеидов задал вопрос канцлеру Германии: «Значение Среднего коридора в качестве торгового маршрута между Азией и Европой постепенно растет. Азербайджан играет важную роль в его развитии. Учитывая, что Германия является ведущей экономической силой Европейского Союза, как, на Ваш взгляд, два правительства могут сотрудничать в укреплении инфраструктуры и логистики вдоль этого маршрута?» Мерц, заявил, что «мы детально обсудили этот вопрос. Мы также сделали это предметом нашей Совместной декларации. Президент Алиев предоставил мне интересную информацию о расширении этой инфраструктуры. В предстоящие годы мы хотим интенсифицировать наше сотрудничество, особенно в сфере энергоснабжения. Германия очень заинтересована в диверсификации импорта, в том числе импорта газа. Я отметил этот вопрос в своем заявлении. Азербайджан – одна из немногих стран региона, производящих энергию с избытком. Это означает, что Азербайджан производит больше энергии, чем потребляет. С этой точки зрения Азербайджан является для нас интересным партнером в обеспечении энергоснабжения Германии. Это особенно относится к южной Германии, поскольку транспортная инфраструктура этого региона уже развита или может быть расширена. Поэтому это была интересная дискуссия, которая также открывает новые перспективы между Азербайджаном и Германией». Корреспондент Reuters Андреас Ринке спросил у президента Азербайджана: «Какие объемы газа и нефти Азербайджан готов, способен и желает поставлять в Германию? Поставки начались в начале этого года, но, возможно, еще имеется заметный дополнительный потенциал. Какие объемы Вы подразумеваете?» Ильхам Алиев в своем ответе указал, что«в прошлом году наш общий товарооборот с Германией составил около 1,5 млрд долларов. Большая часть этого — экспорт Германии в Азербайджан, а оставшаяся часть — наш экспорт. Основная часть нашего экспорта приходится на сырую нефть. То есть считаю, что Азербайджан поставляет сырую нефть на уровне примерно нескольких сотен миллионов долларов и может поставлять столько, сколько надо — как за счет внутренних источников, так и через трейдинговое подразделение нашей энергетической компании SOCAR. То есть здесь нет каких-либо проблем. Что касается природного газа, как я уже отметил, с этого года мы начали продавать природный газ в Германию. В прошлом году наш общий экспорт газа составил 25 млрд кубометров. Половина этого объема была экспортирована в страны Европейского Союза. Насколько мне известно, с германскими компаниями подписан 10-летний контракт, и первоначальный объем составляет 1,5 млрд кубометров. Однако этот объем, естественно, может увеличиться. Для этого должно быть решено несколько вопросов. Во-первых, должно быть обращение к нам по поводу увеличения объема. Во-вторых, должна быть расширена существующая газовая инфраструктура. Потому что сегодня и TANAP, и TAP функционируют на полную мощность, и в этих трубопроводах не осталось свободного места. На европейском пространстве нужны новые интерконнекторы. Разумеется, для этого необходимы средства. Одной из главных проблем является также то, что европейские банки, в особенности Европейский инвестиционный банк, в связи с зеленой повесткой дня прекратили финансовую поддержку нефтегазовых проектов. Таким образом, сегодня для расширения инфраструктуры — инфраструктуры, снабжающей Европу газом, мы должны получать кредиты из других источников. Было бы хорошо, если бы европейские банки пересмотрели свои решения. Особенно с учетом того, что сегодня кризис на Ближнем Востоке, к сожалению, углубляется и традиционные цепочки поставок разорваны. С учетом того, что в связи с выводом из строя российских нефтеперерабатывающих заводов Россия не может экспортировать нефтепродукты традиционным клиентам в желаемом объеме. Все эти события, конец которых неизвестен, продолжаются. Поэтому считаю, что при условии учета зеленой повестки дня эти вопросы могут быть пересмотрены, с тем чтобы европейские банки также выделяли средства на разработку нефтегазовых проектов, строительство и расширение нефтегазовой инфраструктуры. В таком случае Азербайджан сможет в значительной степени увеличить экспорт своего газа на европейское пространство, в том числе в Германию». Орхан Амашов из агентства AnewZ спросил у канцлера Германии, как он оценивает роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы с точки зрения поставок газа в Европу. Канцлер Германии заявил, что «прекратив четыре с половиной года назад импорт газа из России, мы, естественно, начали искать новые источники поставок, и Азербайджан играет в этом отношении важную роль. С экономической точки зрения это интересная перспектива для нас. Мы также искали и определили другие источники поставок. В этой связи я еще раз благодарю президента Алиева за то, что сегодня мы смогли обсудить данный вопрос и рассмотрели возможности получения из Азербайджана еще больших объемов газа. Это также является частью нашего совместного соглашения и останется темой последующих дискуссий с Азербайджаном».

* * * 22:28 Как уже сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев и канцлер Германии Фридрих Мерц выступили с заявлениями для прессы, ответили на вопросы журналистов.

Сначала с заявлением выступил Фридрих Мерц. Канцлер Германии заявил, что визит президента Азербайджана планировался еще в марте, но его пришлось отложить из-за войны с Ираном: «Тем не менее этот визит также свидетельствует о том, что наши страны не могут избежать влияния основных кризисов и войн сегодняшнего дня. Это относится как к Ближнему Востоку, так и к агрессорской войне России против Украины. Эти войны оказали большое влияние на Германию и Азербайджан с точки зрения их безопасности и экономических интересов, хотя каждый из этих конфликтов имеет свои особенности. В любом случае мы выступаем за поиск решений путем переговоров. Нас объединяет убеждение, что только урегулирование, достигнутое посредством переговоров, способно обеспечить долгосрочный мир, безопасность и стабильность». Канцлер Германии отметил, что «мир, безопасность и стабильность на Южном Кавказе необходимы и для нас. Германия и Европейский Союз крайне заинтересованы в достижении прочного мира в этом геополитически важном регионе. Поэтому, господин президент, мы особенно рады приветствовать Вас в Германии. Мы поздравляем Вас с парафированием мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Это историческое соглашение. Благодаря этому появляется шанс урегулировать конфликт, который длился десятилетиями. Германия и Европа будут рады сделать все, что в их силах». Фридрих Мерц указал, что «укрепление стабильности в регионе также создает новые возможности для широкого сотрудничества между нашими странами в экономической сфере. Очень рад, что отношения между нашими странами развиваются по восходящей линии. Весной 2025 года президент Штайнмайер стал первым главой германского государства, совершившим визит в Азербайджан. В этом году также состоялись интенсивные обмены между нашими парламентами. С подписанием сегодня Совместной декларации мы заложили фундамент для дальнейшего расширения наших двусторонних отношений».

Канцлер Германии сообщил о достижении договоренности об учреждении Азербайджано-германского делового совета: «Это важный сигнал для компаний двух стран. Германия серьезно относится к расширению отношений с Азербайджаном. На фоне продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке наше сотрудничество в сфере поставок нефти, а также газа по Южному газовому коридору имеет особое значение… Мы хотим еще больше диверсифицировать наше энергоснабжение благодаря сотрудничеству с Азербайджаном. Сегодня мы также обсудили расширение использования возобновляемых источников энергии и водорода». Глава правительства Германии рассказал и о конструктивных дискуссиях по предложению Азербайджана, связанному с инвестиционной программой: «Эта программа может открыть новые возможности для германских компаний, работающих в Азербайджане. Растет и значение Южного Кавказа как моста между Европой и Азией. Новые транспортные и торговые коридоры создают экономический потенциал, который мы хотим совместно использовать. Господин президент, как Вы знаете, малым и средним предприятиям часто бывает непросто инвестировать, находясь вдалеке. Наличие благоприятных условий на местах всегда очень важно». «Подписанными сегодня двумя декларациями мы сделали большой шаг вперед. Господин президент, хотел бы еще раз поблагодарить Вас за визит в Берлин. Я с нетерпением жду продолжения плодотворного сотрудничества между Азербайджаном и Германией», — сказал в завершение канцлер Германии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем заявлении поблагодарил Фридриха Мерца за оказанное гостеприимство и приглашение совершить официальный визит: «Очень рад вновь побывать в Вашей стране. Уверен, что подписанные сегодня документы выведут наши отношения на новый уровень. Мы желали, чтобы стратегический диалог уже начался, и мы этого добились. В то же время уверен, что подписанная сегодня Совместная декларация для расширения экономических связей будет очень активно работать и даст хорошие результаты». Президент Алиев отметил, что двусторонняя повестка Азербайджана и Германии «довольно обширна. Мы провели с Вами обмен мнениями по этому вопросу как на встрече в формате «один на один», так и в ходе встречи в расширенном составе. Германия как ведущая страна Европейского Союза наращивает свое влияние на Южном Кавказе. Азербайджано-германские связи внесут вклад не только в двусторонние отношения, но и в целом в сотрудничество, мир, спокойствие в нашем регионе. Многие германские компании успешно работают в Азербайджане. Число активно работающих компаний превышает 200. Уверен, что после сегодняшнего визита их число увеличится. Обсуждаются вопросы взаимных инвестиций. Выдвинуты конкретные предложения по расширению деятельности германских компаний в Азербайджане». Президент Азербайджана отметил и сотрудничество в энергетической сфере. В этом направлении также имеются позитивные результаты: «С этого года Азербайджан начал экспортировать свой природный газ в Германию. Таким образом, наш газ в настоящее время поставляется в 10 стран-членов ЕС, и это, несомненно, огромный вклад в энергетическую безопасность. Если учесть, что Азербайджан также экспортирует в Германию свою нефть и полон решимости в будущем поставлять в Европу свою зеленую энергию, то сотрудничество в энергетическом секторе будет очень масштабным».