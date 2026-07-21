Плохая реализация «Сабаха» не беспокоит Дамбраускаса: «Если есть моменты, то будут и голы»

«Поздравляю болельщиков «Сабаха» с победой, — говорит литовский специалист. — Побеждать в Лиге чемпионов всегда приятно. Но думаю, что все слегка расстроены тем, что мы не реализовали много шансов. В тактическом плане я доволен игроками. Они все делали правильно. Создали много моментов, особенно в первом тайме. К сожалению, нам не везло. А в концовке и вовсе могли пропустить. Тут уже везение было на нашей стороне. Сейчас надо забыть об этой игре и готовиться к ответной встрече. Нас ждет сложный матч. Они играют на искусственном поле. Впереди долгий путь в Финляндию.

Почему не играл Малуда? Я всегда говорю, что моя задача выбрать оптимальный стартовый состав. Футболисты должны быть готовы физически и ментально. Сегодня Малуда не был готов.

Во втором тайме я выпустил на поле Мбину и Северину, чтобы мы были активнее в штрафной площади. И мы были очень близки ко второму голу. При этом хочу сказать, что замененные Исаев и Паррис играли здорово, проделали огромный объем работы.

Сейчас проанализируем этот матч. У нас специфический соперник. Нас ждет сложная игра на выезде. Сделаем все, чтобы добиться нужного результата.

Беспокоит ли меня плохая реализация? Если честно, нет. Главное, что мы создаем моменты. А если есть голевые возможности, то будут и голы. Я бы беспокоился, если бы у нас не было моментов.

Почему наши новички не выходят в стартовом составе? Мы - чемпионы Азербайджана и обладатели Кубка. У нас в команде много сильных футболистов, которые завоевали эти трофеи. Они лучше адаптированы. Новичкам нужно время, они должны привыкнуть к игре «Сабаха». Мы привлекли классных игроков, и в будущем вы это увидите. Но на поле выходят лучшие на сегодняшний день».