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Плохая реализация «Сабаха» не беспокоит Дамбраускаса: «Если есть моменты, то будут и голы»

Эльмир Алиев, отдел спорта
21 июля 2026, 22:52 622

Главный тренер «Сабаха» Вальдас Дамбраускас прокомментировал победу команды над КуПС (1:0) в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Поздравляю болельщиков «Сабаха» с победой, — говорит литовский специалист. — Побеждать в Лиге чемпионов всегда приятно. Но думаю, что все слегка расстроены тем, что мы не реализовали много шансов. В тактическом плане я доволен игроками. Они все делали правильно. Создали много моментов, особенно в первом тайме. К сожалению, нам не везло. А в концовке и вовсе могли пропустить. Тут уже везение было на нашей стороне. Сейчас надо забыть об этой игре и готовиться к ответной встрече. Нас ждет сложный матч. Они играют на искусственном поле. Впереди долгий путь в Финляндию.

Почему не играл Малуда? Я всегда говорю, что моя задача выбрать оптимальный стартовый состав. Футболисты должны быть готовы физически и ментально. Сегодня Малуда не был готов.

Во втором тайме я выпустил на поле Мбину и Северину, чтобы мы были активнее в штрафной площади. И мы были очень близки ко второму голу. При этом хочу сказать, что замененные Исаев и Паррис играли здорово, проделали огромный объем работы.

Сейчас проанализируем этот матч. У нас специфический соперник. Нас ждет сложная игра на выезде. Сделаем все, чтобы добиться нужного результата.

Беспокоит ли меня плохая реализация? Если честно, нет. Главное, что мы создаем моменты. А если есть голевые возможности, то будут и голы. Я бы беспокоился, если бы у нас не было моментов. 

Почему наши новички не выходят в стартовом составе? Мы - чемпионы Азербайджана и обладатели Кубка. У нас в команде много сильных футболистов, которые завоевали эти трофеи. Они лучше адаптированы. Новичкам нужно время, они должны привыкнуть к игре «Сабаха». Мы привлекли классных игроков, и в будущем вы это увидите. Но на поле выходят лучшие на сегодняшний день».

Главный тренер КуПС Миики Нуутинен после матча сказал:

«Поздравляю «Сабах» с победой. Они очень хорошо играли. Мы вынуждены были обороняться. Соперник создал много моментов. Но думаю, что после такого счета у нас остались шансы. Постараемся их использовать. Проиграли 0:1, а значит, мы в игре.

Не сказал бы, что мы тянули время. Такого намерения не было. Но 0:1 — приемлемый результат для нас. Проанализируем сегодняшний матч. У нас достаточно качественные футболисты, чтобы постараться добиться нужного результата в домашней игре. Погода и поле будут другие. Это будет нашим преимуществом».

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