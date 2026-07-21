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Россия продала рекордное количество золота

21 июля 2026, 22:51 682

Центральный банк России шестой месяц подряд распродает золото из резервов, чтобы закрыть дефицит федерального бюджета, который за последние полгода достиг почти 6 триллионов рублей. Об этом пишет издание The Moscow Times со ссылкой на данные ЦБ РФ.

В июне 2026 года золотой запас Центробанка России, который оценивается как пятый по размеру в мире, сократился на 9,33 тонны. Таким образом с начала года было продано 43,5 тонны золота из резервов, следует из данных регулятора.

По информации Всемирного совета по золоту (World Gold Council), такая распродажа стала рекордной за всю новейшую историю России. Согласно статистике, в последний раз в таком количестве ЦБ России продавал золото только в 2002 году, когда с января по июнь запасы этого драгметалла в России уменьшились на 36,1 тонны.

Аналитик Freedom Global Владимир Чернов рассказал агентству Reuters, что от продажи золота российский Центробанк мог выручить около 5,6 млрд долларов: «Когда нефтегазовые доходы оказываются ниже предусмотренного бюджетным правилом уровня или средства фонда (Фонда национального благосостояния) направляются на инвестиции внутри страны, Банк России проводит встречные операции с ликвидными резервными активами. При этом ЦБ здесь выполняет техническую часть механизма, а не принимает отдельное решение закрывать дефицит бюджета продажей золота».

Чернов отметил, что золото подходит для таких операций на фоне заморозки валютных резервов РФ за рубежом, поскольку этот драгметалл хранится в России, остается доступным для ЦБ РФ и за последние годы значительно вырос в цене.

По оценке аналитика, основную часть золота ЦБ РФ, вероятнее всего, продал российским банкам через биржевой и внебиржевой рынок. 

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