На фоне протестов Зеленский встретился с уволенным Михаилом Федоровым

Литвин не привел никаких подробностей, отметив лишь, что президент продолжает проводить встречи.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Михаилом Федоровым, которого недавно отправил в отставку с поста министра обороны, сообщил украинским СМИ советник президента Украины Дмитрий Литвин.

В то же время в Киеве и других городах Украины шестой день подряд проходят митинги против увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны Украины и за отстранение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

На посту министра Федоров приобрел популярность, многие в Украине ставили ему в заслугу успехи страны в войне дронов. Зеленский объяснял увольнение Федорова конфликтом с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.