USD 1.7000
EUR 1.9410
RUB 2.1685
Подписаться на уведомления
Двести лет спустя… Лоза под Гянджой доросла до берлинских кабинетов
Новость дня
Двести лет спустя… Лоза под Гянджой доросла до берлинских кабинетов

На фоне протестов Зеленский встретился с уволенным Михаилом Федоровым

21 июля 2026, 22:59 979

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Михаилом Федоровым, которого недавно отправил в отставку с поста министра обороны, сообщил украинским СМИ советник президента Украины Дмитрий Литвин.

Литвин не привел никаких подробностей, отметив лишь, что президент продолжает проводить встречи.

В то же время в Киеве и других городах Украины шестой день подряд проходят митинги против увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны Украины и за отстранение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

На посту министра Федоров приобрел популярность, многие в Украине ставили ему в заслугу успехи страны в войне дронов. Зеленский объяснял увольнение Федорова конфликтом с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Зеленский назначил Михаила Драпатого главкомом ВСУ
Зеленский назначил Михаила Драпатого главкомом ВСУ новость дополнена
21 июля 2026, 23:50 519
Впервые в Европе: Франция запретила соцсети детям младше 15 лет
Впервые в Европе: Франция запретила соцсети детям младше 15 лет обновлено 23:07
21 июля 2026, 23:07 707
На фоне протестов Зеленский встретился с уволенным Михаилом Федоровым
На фоне протестов Зеленский встретился с уволенным Михаилом Федоровым
21 июля 2026, 22:59 980
Плохая реализация «Сабаха» не беспокоит Дамбраускаса: «Если есть моменты, то будут и голы»
Плохая реализация «Сабаха» не беспокоит Дамбраускаса: «Если есть моменты, то будут и голы»
21 июля 2026, 22:52 625
Совместная декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Германией
Совместная декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Германией фото; обновлено 19:20
21 июля 2026, 19:20 14342
Лига чемпионов: расточительный «Сабах» обыграл финнов, но этого мало
Лига чемпионов: расточительный «Сабах» обыграл финнов, но этого мало видео, обновлено 21:58
21 июля 2026, 21:58 4212
Наказали за вырубку деревьев
Наказали за вырубку деревьев
21 июля 2026, 21:56 927
Тень нового конфликта. И нефть все растет
Тень нового конфликта. И нефть все растет обновлено 21:42
21 июля 2026, 21:42 3235
«Нам нужна стабильность»: союзники требуют от Зеленского навести порядок в руководстве армии
«Нам нужна стабильность»: союзники требуют от Зеленского навести порядок в руководстве армии
21 июля 2026, 21:16 1425
Кадры визита Ильхама Алиева в Германию
Кадры визита Ильхама Алиева в Германию
21 июля 2026, 20:50 1147
ВСУ заявили об операции «Кондуктор»
ВСУ заявили об операции «Кондуктор»
21 июля 2026, 20:45 3151

ЭТО ВАЖНО

Зеленский назначил Михаила Драпатого главкомом ВСУ
Зеленский назначил Михаила Драпатого главкомом ВСУ новость дополнена
21 июля 2026, 23:50 519
Впервые в Европе: Франция запретила соцсети детям младше 15 лет
Впервые в Европе: Франция запретила соцсети детям младше 15 лет обновлено 23:07
21 июля 2026, 23:07 707
На фоне протестов Зеленский встретился с уволенным Михаилом Федоровым
На фоне протестов Зеленский встретился с уволенным Михаилом Федоровым
21 июля 2026, 22:59 980
Плохая реализация «Сабаха» не беспокоит Дамбраускаса: «Если есть моменты, то будут и голы»
Плохая реализация «Сабаха» не беспокоит Дамбраускаса: «Если есть моменты, то будут и голы»
21 июля 2026, 22:52 625
Совместная декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Германией
Совместная декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Германией фото; обновлено 19:20
21 июля 2026, 19:20 14342
Лига чемпионов: расточительный «Сабах» обыграл финнов, но этого мало
Лига чемпионов: расточительный «Сабах» обыграл финнов, но этого мало видео, обновлено 21:58
21 июля 2026, 21:58 4212
Наказали за вырубку деревьев
Наказали за вырубку деревьев
21 июля 2026, 21:56 927
Тень нового конфликта. И нефть все растет
Тень нового конфликта. И нефть все растет обновлено 21:42
21 июля 2026, 21:42 3235
«Нам нужна стабильность»: союзники требуют от Зеленского навести порядок в руководстве армии
«Нам нужна стабильность»: союзники требуют от Зеленского навести порядок в руководстве армии
21 июля 2026, 21:16 1425
Кадры визита Ильхама Алиева в Германию
Кадры визита Ильхама Алиева в Германию
21 июля 2026, 20:50 1147
ВСУ заявили об операции «Кондуктор»
ВСУ заявили об операции «Кондуктор»
21 июля 2026, 20:45 3151
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться