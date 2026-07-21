Зеленский назначил Михаила Драпатого главкомом ВСУ

В своем вечернем обращении президент Украины заявил, что «новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой, Павлом Палисой определили, как должна быть обновлена конфигурация Генерального штаба Вооруженных сил Украины».

Зеленский поблагодарил Сырского за оборону Киева, Харьковскую наступательную и Курскую операции, а также за вклад в защиту Украины. По словам Зеленского, с Сырским и Андреем Гнатовым (начальником Генштаба ВСУ) «мы обсуждали дальнейшие форматы службы и правильную передачу дел».

УНИАН пишет, что Драпатый, «один из самых молодых украинских генералов, прошедших всю войну с Россией с первых дней 2014 года, воевал на Донбассе, командовал подразделениями в самых горячих точках, а впоследствии сыграл ключевую роль во время широкомасштабного вторжения 2022 года». Во время полномасштабного вторжения Драпатый руководил операциями на юге и востоке Украины. После этого был назначен заместителем главнокомандующего ВСУ, в 2024 году — командующим Сухопутными войсками. Впоследствии в Силах обороны Украины была создана новая группировка — Объединенные силы, которую возглавил Драпатый.