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Зеленский назначил Михаила Драпатого главкомом ВСУ

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21 июля 2026, 23:50 520

Президент Владимир Зеленский вечером во вторник, 21 июля, сообщил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уходит с должности, новым главнокомандующим станет Михаил Драпатый, передают украинские СМИ.

В своем вечернем обращении президент Украины заявил, что «новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой, Павлом Палисой определили, как должна быть обновлена конфигурация Генерального штаба Вооруженных сил Украины».

Зеленский поблагодарил Сырского за оборону Киева, Харьковскую наступательную и Курскую операции, а также за вклад в защиту Украины. По словам Зеленского, с Сырским и Андреем Гнатовым (начальником Генштаба ВСУ) «мы обсуждали дальнейшие форматы службы и правильную передачу дел». 

УНИАН пишет, что Драпатый, «один из самых молодых украинских генералов, прошедших всю войну с Россией с первых дней 2014 года, воевал на Донбассе, командовал подразделениями в самых горячих точках, а впоследствии сыграл ключевую роль во время широкомасштабного вторжения 2022 года». Во время полномасштабного вторжения Драпатый руководил операциями на юге и востоке Украины. После этого был назначен заместителем главнокомандующего ВСУ, в 2024 году — командующим Сухопутными войсками. Впоследствии в Силах обороны Украины была создана новая группировка — Объединенные силы, которую возглавил Драпатый.

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