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США будут производить украинские морские дроны

00:07 556

Американский производитель впервые начнет выпуск беспилотных катеров, разработанных и испытанных в боевых условиях Украиной. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Соглашение было достигнуто в то время, как США начинают использовать морские беспилотники в боевых действиях после многолетних испытаний и разработок. Ранее в этом месяце американские беспилотные катера атаковали иранскую подлодку и базу ВМС в Ормузском проливе.

Беспилотные катера, известные как «Магура», будут производиться компанией ReconCraft из Портленда, которая выпускает катера для сил спецназначения. Меморандум о взаимопонимании между ReconCraft и производителем «Магуры» компанией Uforce был подписан в посольстве Украины в Вашингтоне на прошлой неделе. Соучредитель ReconCraft Джо Силковски заявил, что цель состоит в том, чтобы производить сотни или даже тысячи «Магур» в год на предприятиях в Орегоне и Южной Каролине.

Разрешение Украины на производство «Магур» в США «абсолютно ключевое», заявил гендиректор Uforce Олег Рогинский, поскольку они позволят США использовать «уроки, тактику и концепции операций, отточенные за годы войны в Украине».

По данным компании, «Магуры» - это 7,6-метровые беспилотные скоростные катера, способные перевозить груз весом более 770 кг на расстояние более 560 километров. Эти катера, стоимость которых составляет менее 500 000 долларов, предназначены для нанесения ударов, но также могут запускать БПЛА, проводить операции по разминированию и буксировать гидроакустические системы для обнаружения подводных лодок.

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