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Пашинян, птичка и Армения

00:39 614

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Telegram-канале опубликовал видеоролик, на котором птица пытается вылететь из здания, но ударяется об оконное стекло, поскольку не замечает преграду.

В публикации Пашинян сравнил с ней Армению. «Эта птичка залетела внутрь и уже семь-восемь часов вот так летает, бьется о стекло, пытается выбраться наружу, потому что видит перед собой свободное пространство», — написал Пашинян.

Премьер Армении считает, что птица не сможет освободиться, если продолжит повторять одни и те же действия. По его словам, ей нужно изменить направление и найти другой выход. На этом примере Пашинян показал, почему Армении также необходимо пересматривать привычные подходы и искать новые способы достижения своих целей.

«Это то, что нужно знать о нашей истории», — заключил Пашинян.

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