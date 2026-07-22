Пашинян, птичка и Армения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Telegram-канале опубликовал видеоролик, на котором птица пытается вылететь из здания, но ударяется об оконное стекло, поскольку не замечает преграду.

В публикации Пашинян сравнил с ней Армению. «Эта птичка залетела внутрь и уже семь-восемь часов вот так летает, бьется о стекло, пытается выбраться наружу, потому что видит перед собой свободное пространство», — написал Пашинян.

Премьер Армении считает, что птица не сможет освободиться, если продолжит повторять одни и те же действия. По его словам, ей нужно изменить направление и найти другой выход. На этом примере Пашинян показал, почему Армении также необходимо пересматривать привычные подходы и искать новые способы достижения своих целей.

«Это то, что нужно знать о нашей истории», — заключил Пашинян.