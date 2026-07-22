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У Грузии рекорд по туристам

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В январе-июне 2026 года Грузия приняла 3,1 миллиона международных путешественников, из них до 2,3 миллиона были туристами, это стало новым рекордом, сообщили в Национальной администрации туризма Грузии.

Наибольшее число визитов в Грузию в январе-июне 2026 года осуществили граждане России – 610,8 тысячи, на 5,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. На втором месте — туристы из Турции (525 380), замыкает тройку Армения с результатом 360 050 визитов. В пятерке лидеров также Израиль (146 628) и Азербайджан (133 345).

Отмечен рекорд по числу туристов из стран Евросоюза и Великобритании — 249 201 человек, что на 23,4% больше, чем в первом полугодии 2025 года.

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