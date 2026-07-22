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Иран грозит Болгарии из-за самолетов США

01:07 393

Комитет парламента Болгарии по обороне одобрил предложение правительства о временном размещении американских самолетов-заправщиков и военнослужащих США на авиабазе Безмер.

Как сообщило Болгарское информационное агентство, проект предусматривает размещение до восьми самолетов-заправщиков и 250 американских военных для поддержки операций на Ближнем Востоке. США запросили разрешение на их пребывание с 24 июля по 1 октября.

Центральное командование ВС США в ответ на запрос CNN заявило, что не комментирует перемещения войск и будущую конфигурацию сил по соображениям оперативной безопасности.

В то же время Иран предостерег Болгарию от использования ее территории и военных объектов для поддержки американских операций против исламской республики. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что участие в подготовке или проведении таких действий будет рассматриваться Тегераном как «соучастие в агрессии и военных преступлениях».

Авиабаза Безмер используется Болгарией и США совместно в соответствии с двусторонним соглашением о сотрудничестве в сфере обороны, подписанным в 2006 году.

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