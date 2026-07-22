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Генерал Кейн хочет победы Украины, а Россия — «не друг, а так»

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Председатель Комитета начальников штабов американских ВС Дэн Кейн не считает Россию «другом США» и желает Украине победы в войне.

«Я думаю, это зависит от того, что вы вкладываете в понятие «друг». Я думаю, это сложные отношения», — ответил американский генерал на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса на вопрос, считает ли он Россию дружественным для США государством.

«Но нет, я не думаю, что они наши друзья», — добавил Кейн.

На вопрос, кого бы он хотел видеть победителем в войне РФ против Украины, генерал ответил: «Я хочу, чтобы выиграла Украина».

Говоря о том, будет ли отвечать интересам Украины потенциальное ужесточение американских санкций против России, Кейн сказал: «Я думаю, в военном отношении любая ситуация, при которой вы можете ограничить поступление средств противнику, — это хорошо».

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