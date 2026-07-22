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Американские военные на страже Ормуза

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С момента возобновления морской блокады Ирана американские ВМС перехватили восемь связанных с этой страной торговых судов, которые направлялись в иранский порт или выходили из него, сообщает в понедельник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

«По состоянию на 21 июля американские силы перенаправили восемь коммерческих судов и вывели из строя одно в рамках обеспечения полного соблюдения блокады», — говорится в сообщении.

Силы CENTCOM 14 июля возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них. Прежний режим действовал с 13 апреля по 18 июня. За два месяца силы Центрального командования США перенаправили 142 судна, соблюдавших блокаду, вывели из строя девять судов, не соблюдавших ее, и позволили более чем 50 коммерческим судам, перевозившим гуманитарную помощь, пройти через зону блокады.

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