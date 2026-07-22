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Шеф Пентагона: Китай и Россия помогают Ирану

02:04 486

Китай и Россия в разной степени способствуют действиям Ирана в ходе войны с Соединенными Штатами, заявил министр обороны США Пит Хегсет на слушаниях в комитете Сената по ассигнованиям.

«Существует множество способов противодействия этому. Однако я не могу раскрывать характер и масштабы принимаемых нами мер», – сказал Хегсет. «Однако и та, и другая страна на разных уровнях содействуют некоторым действиям Ирана», – добавил он.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн, отвечая на тот же вопрос о помощи Китая и России Ирану, заявил, что не хотел бы обсуждать эту тему на открытом заседании.

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