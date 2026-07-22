Союзники призывают Трампа начать наземную операцию в Иране. У Тегерана свои планы

По их словам, некоторые чиновники считают, что Тегеран не пойдет на уступки по Ормузскому проливу без силового давления, а затяжной конфликт отпугивает инвесторов и туристов. «Сейчас нужно что-то более серьезное, потому что нынешняя динамика не заставит Иран пойти на уступки — ни по проливу, ни по ядерной программе», — заявил бывший американский дипломат по Ближнему Востоку в первую каденцию Трампа, ныне сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Дэвид Шенкер.

Часть союзников Вашингтона из числа стран Персидского залива, разочаровавшись в затянувшемся конфликте, призывает президента США Дональда Трампа перейти к более жестким действиям против Ирана, вплоть до наземного вторжения и захвата ключевого нефтяного терминала на острове Харк, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, страны Залива опасаются повторения событий марта—апреля, когда США и Израиль наносили массированные удары по Ирану, а Тегеран отвечал тысячами дронов и ракет, летевших через Персидский залив. При этом, отмечает агентство, единства среди ближневосточных союзников США нет. Если перед временным американо-иранским соглашением в середине июня арабские государства были едины в призывах к дипломатии, то за последние две недели этот консенсус распался. Катар, выступающий главным посредником наряду с Пакистаном, настаивает на немедленной деэскалации и выступает против расширения военной операции.

Помимо этого, ОАЭ хотят, чтобы европейские страны начали играть более активную роль в обеспечении прохода судов через Ормузский пролив и приступили к миссии по разминированию водной артерии.

Опрошенные Bloomberg аналитики предупреждают, что ввод американских войск или попытка захватить Харк почти наверняка спровоцируют еще более жесткий ответ Ирана, приведут к скачку цен на нефть и поставят под угрозу сотни американских военнослужащих. На этом фоне, по данным агентства, некоторые страны Залива уже обсуждают углубление оборонного сотрудничества с европейскими государствами, усомнившись в способности США защитить союзников.

Тем временем представитель армии Ирана во вторник предупредил, что страна будет бомбить собственную территорию, если это потребуется, чтобы не допустить ее «оккупации» американскими войсками. На фоне угроз возможной сухопутной операции с обеих сторон растут опасения, что конфликт в Персидском заливе может перерасти в более масштабную войну, сообщает Euronews.

«Если Америка оккупирует нашу территорию, мы будем бомбить даже свою землю. Такова логика войны», - заявил бригадный генерал Мохаммад Акраминиа в эфире государственного иранского телевидения.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп в ближайшие дни примет решение о дальнейших действиях, при этом возможность сухопутной операции США или захвата части иранской территории обсуждается открыто.

Как сообщила газета Washington Post со ссылкой на неназванных представителей американских властей, Пентагон готовит варианты сухопутных действий в Иране, которые не будут полномасштабным вторжением, но могут потребовать участия тысяч военнослужащих и растянуться на недели или месяцы. В Белом доме заявили, что Пентагон работает над тем, чтобы предоставить президенту «максимальную свободу маневра», однако «это не означает, что президент уже принял решение».

Бывший глава МИД Ирана Манучехр Моттаки, ныне депутат парламента, заявил, что Тегеран должен пойти дальше ударов по американским базам в регионе и рассмотреть возможность захвата американских солдат: «Угрозы со стороны США усилились, и они заявили, что собираются захватить остров Харк и установить контроль над нефтяной инфраструктурой Ирана». «Я уже давно выступаю за начало наземной войны. Мы должны захватить одну из американских баз в регионе, взять ее военнослужащих в плен и доставить их в нашу страну», - добавил он.

Иранский депутат Ахмад Бахшайеш Ардастани, бывший член парламентской комиссии по национальной безопасности, заявил, что Тегеран может нанести сухопутные удары по Кувейту и Бахрейну, если США вторгнутся на иранскую территорию.

Растут предположения о возможной операции Ирана против Кувейта, в том числе по острову Бубиян. Этот остров площадью 863 квадратных километра является крупнейшим в Кувейте и расположен в северной части Персидского залива, недалеко от Ирака. Ряд иранских политиков и аккаунтов в социальных сетях рассматривают такой сценарий как ответ на возможный захват острова Харк со стороны США, предполагая, что КСИР может задействовать региональные прокси-структуры и спецподразделение «Саберин» для наземной операции через юг Ирака, если Вашингтон перейдет к захвату иранской территории.

Подразделение «Саберин» — элитная часть КСИР с большим боевым опытом как в Иране, так и в соседних странах. Сообщения о передвижении иранских войск в сторону границы с Кувейтом распространялись в интернете, однако не получили независимого подтверждения.В Кувейте дислоцированы американские силы, и страна оказалась одной из наиболее частых целей в последней серии иранских ударов.