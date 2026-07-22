Лондон принял решение

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм одобрил использование британских военных баз Соединенными Штатами для части ударов по Ирану. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, решение было принято после совещания, которое провел предыдущий премьер Кир Стармер. На нем министры согласились сохранить действующую политику, разрешающую США использовать базу Диего-Гарсия в Индийском океане и авиабазу RAF Fairford в Англии для операций против иранской ракетной угрозы и объектов, связанных с угрозой судоходству в Ормузском проливе.

Как заявили собеседники Bloomberg, вступивший в должность на этой неделе Бернэм был ознакомлен с итогами обсуждения и поддержал принятое решение. Это означает, что британские базы, вероятно, будут задействованы в нынешнем этапе американской военной операции против Ирана.

Источники агентства подчеркнули, что решение может вызвать критику внутри страны, поскольку оппозиционные партии считают использование британских баз фактическим вовлечением Великобритании в конфликт.