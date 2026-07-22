Зеленский об ударах по складам в Краснодаре и Ставропольском крае

В Краснодарском и Ставропольском крае «дальнобойные санкции» успешно поразили «логистические центры, задействованные в обеспечении российской армии комплектующими для дронов, навигационным оборудованием и снаряжением», написал в телеграме президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, была поражена «очередная нефтебаза», а также танкер и четыре сухогруза российского теневого флота, заявил Зеленский. По данным российских властей, в Невинномысске (Ставропольский край) при атаке на складской комплекс пострадали пять человек; в Краснодаре — десять. Удары пришлись по логистическим центрам Wildberries, подтвердила глава маркетплейса Татьяна Ким. В Армавире (Краснодарский край) при атаке на нефтебазу погиб один сотрудник, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

*** 09:21 В ночь на среду, 22 июля, украинские дроны атаковали логистические центры компании Wildberries в Краснодаре и Невинномысске в Ставропольском крае РФ, написала глава компании Татьяна Ким и подтвердили местные власти. В результате ударов на обоих складах начался сильный пожар.

На складе в Краснодаре пострадали три человека, сообщили в региональном оперативном штабе. В Невинномысске при атаке на склад, по данным губернатора Ставропольского края, пострадали пять человек. В оперштабе добавили, что фрагменты БПЛА в Краснодаре и станице Динской попали в два многоквартирных и частных дома – пострадавших нет. В администрации Армавира в Краснодарском крае сообщили, что город «пережил одну из самых масштабных атак». Более 16 беспилотников атаковали местную нефтебазу, на которой в результате произошел пожар на площади 800 квадратных метров. О пострадавших не сообщается. На месте работают более 40 сотрудников МЧС России.