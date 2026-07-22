Зеленский об ударах по складам в Краснодаре и Ставропольском крае

В Краснодарском и Ставропольском крае «дальнобойные санкции» успешно поразили «логистические центры, задействованные в обеспечении российской армии комплектующими для дронов, навигационным оборудованием и снаряжением», написал в телеграме президент Украины Владимир Зеленский.
Кроме того, была поражена «очередная нефтебаза», а также танкер и четыре сухогруза российского теневого флота, заявил Зеленский.
По данным российских властей, в Невинномысске (Ставропольский край) при атаке на складской комплекс пострадали пять человек; в Краснодаре — десять. Удары пришлись по логистическим центрам Wildberries, подтвердила глава маркетплейса Татьяна Ким.
В Армавире (Краснодарский край) при атаке на нефтебазу погиб один сотрудник, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
*** 09:21
В ночь на среду, 22 июля, украинские дроны атаковали логистические центры компании Wildberries в Краснодаре и Невинномысске в Ставропольском крае РФ, написала глава компании Татьяна Ким и подтвердили местные власти. В результате ударов на обоих складах начался сильный пожар.
July 22, 2026
July 22, 2026
На складе в Краснодаре пострадали три человека, сообщили в региональном оперативном штабе. В Невинномысске при атаке на склад, по данным губернатора Ставропольского края, пострадали пять человек.
В оперштабе добавили, что фрагменты БПЛА в Краснодаре и станице Динской попали в два многоквартирных и частных дома – пострадавших нет. В администрации Армавира в Краснодарском крае сообщили, что город «пережил одну из самых масштабных атак».
Более 16 беспилотников атаковали местную нефтебазу, на которой в результате произошел пожар на площади 800 квадратных метров. О пострадавших не сообщается. На месте работают более 40 сотрудников МЧС России.
July 22, 2026
Атакованные склады Wildberries входят в число крупнейших у компании: комплекс в Краснодаре площадью 150 тыс. квадратных метров занимает 4-е место среди складов маркетплейса, а центр в Невинномысске площадью 120 тыс. квадратных метров — 6-е.
18 июля украинские беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в подмосковной Электростали и Котовске в Тамбовской области. В Котовске погибли 7 человек, 24 получили ранения. В Электростали погиб один сотрудник, еще свыше 50 пострадали. Атака вывела из строя примерно 9% всех логистических мощностей маркетплейса.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку ответом на российские удары по гражданской инфраструктуре Украины. По словам Зеленского, в логистических центрах компании хранились комплектующие для беспилотников.
Помимо двух центров стоимостью около 30 млрд руб., пожары уничтожили находившиеся на них товары на сумму как минимум 150 млрд руб., по оценке ведущего аналитика агентства Data Insight Сергея Семко. При этом, по его словам, стоимость сгоревших товарных остатков может достигать 170–230 млрд руб., пишет The Moscow Times.
Основательница Wildberries Ким ранее заявила, что компания прорабатывает возможность компенсации потерявшим свои товары продавцам. Но, отмечал Forbes, на это потребуется сумма, сопоставимая со всей годовой прибылью маркетплейса. Также 7 июля вступила в силу обновленная оферта Wildberries, согласно которой компания сняла с себя ответственность за утрату товаров в результате атак беспилотников, ракет и других боеприпасов.