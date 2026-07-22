Борозда Зардаби

Есть даты, которые перечитываешь, как старое письмо — год за годом, почти наизусть. 22 июля для меня из таких. 151 год назад, летом 1875-го, на окраине огромной империи — подцензурной, дремлющей, боящейся собственного шепота — один человек отважился на то, чего до него не смел никто. Он бросил слово в непаханое поле.
Гасан-бек Зардаби не был ни витией, ни бунтарём. Естественник, учитель, книжник, измученный безденежьем и недоверием, он выпустил газету и назвал её так, как назвал бы мудрец, а не журналист, — «Экинчи». Сеятель. В этом названии вся его философия и вся его тихая дерзость. Он не собирался будить народ набатом — он собирался его засеять. Дабы всходы поднялись позже, когда его самого уже не будет…
Я думаю об этом человеке всякий раз, когда наступает наш профессиональный день, и всякий раз меня поражает несоразмерность содеянного. 56 номеров за два года — а эхо звучит по сей день. Газету задушили: цензура, война, безденежье — вечная триада, что во все века подстерегает свободное слово, как разбойник на большой дороге. Но зерно уже лежало в борозде.
И борозда эта не осталась единственной. На всходах «Экинчи» поднялась целая нива: пришёл кусачий, бессмертный «Молла Насреддин», пришёл Сабир с его бичующей строкой, от которой корчились ханжи, богатеи и колониальные чиновники. Сатира сделалась совестью народа прежде, чем народ вновь обрёл свое независимое государство. Народ, ещё не имевший ни парламента, ни границ, ни войска, уже держал в руках нечто большее — зеркало, в которое можно всмотреться и прозреть. И зеркало это отлили журналисты.
Оттого и не дивлюсь я, что, когда пробил час, всё сложилось так скоро. Спустя сорок с небольшим лет после первого номера «Экинчи» зерно взошло — Республикой 1918-го, первой на всём мусульманском Востоке, что дала женщине право голоса раньше, чем расщедрились на это иные почтенные демократии Запада. Нация оказалась готова к свободе, ибо полвека до того её терпеливо будили словом. Вот что такое слово, брошенное вовремя. Оно переживает того, кто его бросил…
Не мешало бы вспомнить, что слово — древнейшее из орудий человека и древнейший из его светильников. Прежде меча была скрижаль. Прежде колеса — глиняная табличка с клинописью. Сократ, донимавший афинян неудобными вопросами и звавший их не принимать на веру ничего, — вот первообраз нашего ремесла: тревожить усыплённую мысль, будить спящих, заведомо зная, что за такую дерзость подносят чашу с цикутой. Гутенберг, отлив свои литеры, выпустил на волю джинна, которого уже никто не загнал обратно в бутылку. С той поры повелось: слово страшит сильнее пушки, ведь пушка убивает тело, а слово перекраивает душу.
Оттого через всю историю тянется и другая тень — тень тех, кто слова боялся. Свободная мысль и страх перед ней родились в один день и с тех пор не расстаются. Сколько раз перо, покуда над ним стоял надзиратель, выучивалось говорить эзоповым языком — прятать истину в притчу, в иносказание, в улыбку сквозь зубы. И сколько раз тот, кто не умел переспорить строку, шёл на неё с огнём: костры инквизиции, пылающие площади с грудами книг — всё это лишь невольное признание в собственном бессилии, тайный страх перед словом. Зардаби понимал этот извечный спор не хуже иных. Он выбрал плуг, а не саблю. Но всякий, кто держал в руках свободное слово, знает и другое: плуг и клинок выкованы из одного железа.
И вот здесь, полтора столетия спустя, я вынужден напомнить и себе, и молодым журналистам, в какой век мы вошли. Настала пора необъявленных войн, где сражения идут не за высоты и переправы, а за то единственное, что человек почитает правдой. Ложь научилась двигаться со скоростью света и надевать на себя личину факта. Клевета обрела крылья и трижды облетает земной шар, покуда истина силится обуться…
Ложь, положим, стара как мир — она ровесница первой войны. Ещё древние цари высекали на камне мнимые победы, обращая разгром в триумф, и бежавший с поля боя владыка возвращался в столицу увенчанным лаврами несбывшейся доблести. Пропаганда старше печатного станка. Но прежде у неё было имя и было лицо — глашатай, придворный летописец, льстивый пиит. Ныне же ложь обезличилась и умножилась стократ: у неё тысяча уст и ни единого реального имени, она сочится отовсюду и ниоткуда, её не призвать к ответу, ибо не сыскать виновного. Оружие, у которого нет видимого хозяина, — вот примета нынешних войн за умы.
Мы, азербайджанцы, познали этот новый вид нашествия не понаслышке. Десятилетиями против нашей земли, нашей памяти, нашей выстраданной справедливости велась и ведётся тихая, вязкая, отравляющая война смыслов — походы наёмного пера, армии подложных свидетелей, неутомимые фабрики лжи. Карабах вернулся домой — и в тот же час поднялась мутная волна, норовящая переписать свершившееся, оболгать освободителя, выставить вчерашнего палача мучеником. Вот оно, поле нынешней брани. И на этом поле перо весит ровно столько, сколько весила в 1875-м вера одинокого пахаря…
Я далёк и от того, чтобы превозносить сегодняшний день, и от того, чтобы посыпать голову пеплом. Путь пройден немалый: у нас есть свои издания, свои окрепшие голоса, свой возмужавший язык журналистики, за который уже не стыдно. И всё же было бы кощунством перед памятью Зардаби вымолвить, что вершина взята. Вершина всегда впереди — в этом нехитрая, но неисповедимая механика нашего дела. Есть куда идти. Есть чему учиться. Есть та планка честности, точности и бесстрашия, до которой всякому поколению приходится дотягиваться заново, ведь по наследству она не переходит.
И тут я думаю о молодых — о тех, кто входит в ремесло сегодня, в этот оглушённый, разъярённый, захлёбывающийся собственным шумом век. Им достаётся дело куда более тяжкое, чем досталось нам. Им предстоит отличать правду от искусной её подделки в потоке, где подделок стократ больше, чем правды. Им держать оборону там, где противник невидим и вездесущ. И от того, каковы будут они сами — их совесть, выучка, доходящая до одержимости верность факту, — зависит не число просмотров и не место в рейтинге. Зависит то самое, ради чего одинокий просветитель полтора века назад сел за свою газету: право народа видеть мир таким, каков он есть, а не таким, каким его лепят чужие корыстные руки. Молодому перу я пожелал бы лишь одного — помнить, что оно может стать и светильником, и клинком, и что выбор этот совершается заново с каждой написанной строкой. Легче лёгкого сделаться глашатаем чужой лжи, трубадуром при чьём-то интересе, наёмником в необъявленной войне. Труднее всего остаться пахарем — тем, кто сеет, не чая скорой жатвы, кто служит не сильным мира, а истине.
Ремесло наше небогато наградами, и риск его чаще остаётся невознаграждённым. Журналист по природе своей обречён быть нелюбимым: властью — за неудобные вопросы, публикой — за то, что отнимает у неё утешительную ложь, а порой и самим собой — оттого что видит больше, чем хотел бы. И всё же именно на этих неудобных, вечно сомневающихся держится то хрупкое, что зовётся правом народа знать. Отнимите их — и останется тишина, в которой всякий обман сойдёт за истину.
Борозда, проложенная Зардаби, не обрывается. Она тянется сквозь века, через все наши победы и утраты, через ликование и скорбь, и упирается ныне в молодые руки, которым вести её дальше — сквозь тьму, которую им заповедано рассеять. Зерно брошено давно — прорастать ему ещё многие лета.
И покуда есть кому пахать это поле — взойдёт и завтрашний день…