Борозда Зардаби

Есть даты, которые перечитываешь, как старое письмо — год за годом, почти наизусть. 22 июля для меня из таких. 151 год назад, летом 1875-го, на окраине огромной империи — подцензурной, дремлющей, боящейся собственного шепота — один человек отважился на то, чего до него не смел никто. Он бросил слово в непаханое поле.

Гасан-бек Зардаби не был ни витией, ни бунтарём. Естественник, учитель, книжник, измученный безденежьем и недоверием, он выпустил газету и назвал её так, как назвал бы мудрец, а не журналист, — «Экинчи». Сеятель. В этом названии вся его философия и вся его тихая дерзость. Он не собирался будить народ набатом — он собирался его засеять. Дабы всходы поднялись позже, когда его самого уже не будет…

Я думаю об этом человеке всякий раз, когда наступает наш профессиональный день, и всякий раз меня поражает несоразмерность содеянного. 56 номеров за два года — а эхо звучит по сей день. Газету задушили: цензура, война, безденежье — вечная триада, что во все века подстерегает свободное слово, как разбойник на большой дороге. Но зерно уже лежало в борозде.

И борозда эта не осталась единственной. На всходах «Экинчи» поднялась целая нива: пришёл кусачий, бессмертный «Молла Насреддин», пришёл Сабир с его бичующей строкой, от которой корчились ханжи, богатеи и колониальные чиновники. Сатира сделалась совестью народа прежде, чем народ вновь обрёл свое независимое государство. Народ, ещё не имевший ни парламента, ни границ, ни войска, уже держал в руках нечто большее — зеркало, в которое можно всмотреться и прозреть. И зеркало это отлили журналисты.

Оттого и не дивлюсь я, что, когда пробил час, всё сложилось так скоро. Спустя сорок с небольшим лет после первого номера «Экинчи» зерно взошло — Республикой 1918-го, первой на всём мусульманском Востоке, что дала женщине право голоса раньше, чем расщедрились на это иные почтенные демократии Запада. Нация оказалась готова к свободе, ибо полвека до того её терпеливо будили словом. Вот что такое слово, брошенное вовремя. Оно переживает того, кто его бросил…

Не мешало бы вспомнить, что слово — древнейшее из орудий человека и древнейший из его светильников. Прежде меча была скрижаль. Прежде колеса — глиняная табличка с клинописью. Сократ, донимавший афинян неудобными вопросами и звавший их не принимать на веру ничего, — вот первообраз нашего ремесла: тревожить усыплённую мысль, будить спящих, заведомо зная, что за такую дерзость подносят чашу с цикутой. Гутенберг, отлив свои литеры, выпустил на волю джинна, которого уже никто не загнал обратно в бутылку. С той поры повелось: слово страшит сильнее пушки, ведь пушка убивает тело, а слово перекраивает душу.

Оттого через всю историю тянется и другая тень — тень тех, кто слова боялся. Свободная мысль и страх перед ней родились в один день и с тех пор не расстаются. Сколько раз перо, покуда над ним стоял надзиратель, выучивалось говорить эзоповым языком — прятать истину в притчу, в иносказание, в улыбку сквозь зубы. И сколько раз тот, кто не умел переспорить строку, шёл на неё с огнём: костры инквизиции, пылающие площади с грудами книг — всё это лишь невольное признание в собственном бессилии, тайный страх перед словом. Зардаби понимал этот извечный спор не хуже иных. Он выбрал плуг, а не саблю. Но всякий, кто держал в руках свободное слово, знает и другое: плуг и клинок выкованы из одного железа.

И вот здесь, полтора столетия спустя, я вынужден напомнить и себе, и молодым журналистам, в какой век мы вошли. Настала пора необъявленных войн, где сражения идут не за высоты и переправы, а за то единственное, что человек почитает правдой. Ложь научилась двигаться со скоростью света и надевать на себя личину факта. Клевета обрела крылья и трижды облетает земной шар, покуда истина силится обуться…