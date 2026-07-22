Нефть растет

На мировых рынках подорожала азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF).
Цена одного барреля азербайджанской нефти выросла на 4,82 доллара, или на 5,13%, и составила 98,73 доллара США.
Отметим, предыдущая цена азербайджанской нефти составляла 93,91 доллара США.
Мировые цены на нефть других марок тоже выросли.
На бирже NYMEX сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 1,04 доллара, или на 1,23%, до 85,38 доллара за баррель.
На бирже ICE стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,27 доллара, или на 1,40%, и составила 92,28 доллара за баррель.