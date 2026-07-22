USD 1.7000
EUR 1.9394
RUB 2.1670
Подписаться на уведомления
Зеленский об ударах по складам в Краснодаре и Ставропольском крае
Новость дня
Зеленский об ударах по складам в Краснодаре и Ставропольском крае

Нефть растет

10:12 778

На мировых рынках подорожала азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF).

Цена одного барреля азербайджанской нефти выросла на 4,82 доллара, или на 5,13%, и составила 98,73 доллара США.

Отметим, предыдущая цена азербайджанской нефти составляла 93,91 доллара США.

Мировые цены на нефть других марок тоже выросли.

На бирже NYMEX сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 1,04 доллара, или на 1,23%, до 85,38 доллара за баррель.

На бирже ICE стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,27 доллара, или на 1,40%, и составила 92,28 доллара за баррель.

Детали приезда сборной Армении в Баку
Детали приезда сборной Армении в Баку
11:55 1338
Москва повышает ставки
Москва повышает ставки
11:23 1995
«Африканский легион» России против Украины. Пушечное мясо по объявлению…
«Африканский легион» России против Украины. Пушечное мясо по объявлению… наш обзор; все еще актуально
03:24 4905
Иран грозит ударить по ядерным объектам США
Иран грозит ударить по ядерным объектам США
10:46 1611
Сырский уходит с поста главкома ВСУ
Сырский уходит с поста главкома ВСУ обновлено 10:19
10:19 6075
Зеленский об ударах по складам в Краснодаре и Ставропольском крае
Зеленский об ударах по складам в Краснодаре и Ставропольском крае видео; обновлено 12:06
12:06 4105
«Наша территория была использована без нашего ведома»: Алиев об информации «Таймс» о тайной встрече в Баку политиков Германии и России
«Наша территория была использована без нашего ведома»: Алиев об информации «Таймс» о тайной встрече в Баку политиков Германии и России обновлено 23:47
21 июля 2026, 23:47 7505
Новый футбольный рекорд Азербайджана! 7 побед подряд в еврокубках
Новый футбольный рекорд Азербайджана! 7 побед подряд в еврокубках
08:46 2397
Союзники призывают Трампа начать наземную операцию в Иране. У Тегерана свои планы
Союзники призывают Трампа начать наземную операцию в Иране. У Тегерана свои планы
02:41 4313
Скандал с экзаменами привел к антиправительственным протестам
Скандал с экзаменами привел к антиправительственным протестам
01:41 5120
Генерал Кейн хочет победы Украины, а Россия — «не друг, а так»
Генерал Кейн хочет победы Украины, а Россия — «не друг, а так»
01:24 3220

ЭТО ВАЖНО

Детали приезда сборной Армении в Баку
Детали приезда сборной Армении в Баку
11:55 1338
Москва повышает ставки
Москва повышает ставки
11:23 1995
«Африканский легион» России против Украины. Пушечное мясо по объявлению…
«Африканский легион» России против Украины. Пушечное мясо по объявлению… наш обзор; все еще актуально
03:24 4905
Иран грозит ударить по ядерным объектам США
Иран грозит ударить по ядерным объектам США
10:46 1611
Сырский уходит с поста главкома ВСУ
Сырский уходит с поста главкома ВСУ обновлено 10:19
10:19 6075
Зеленский об ударах по складам в Краснодаре и Ставропольском крае
Зеленский об ударах по складам в Краснодаре и Ставропольском крае видео; обновлено 12:06
12:06 4105
«Наша территория была использована без нашего ведома»: Алиев об информации «Таймс» о тайной встрече в Баку политиков Германии и России
«Наша территория была использована без нашего ведома»: Алиев об информации «Таймс» о тайной встрече в Баку политиков Германии и России обновлено 23:47
21 июля 2026, 23:47 7505
Новый футбольный рекорд Азербайджана! 7 побед подряд в еврокубках
Новый футбольный рекорд Азербайджана! 7 побед подряд в еврокубках
08:46 2397
Союзники призывают Трампа начать наземную операцию в Иране. У Тегерана свои планы
Союзники призывают Трампа начать наземную операцию в Иране. У Тегерана свои планы
02:41 4313
Скандал с экзаменами привел к антиправительственным протестам
Скандал с экзаменами привел к антиправительственным протестам
01:41 5120
Генерал Кейн хочет победы Украины, а Россия — «не друг, а так»
Генерал Кейн хочет победы Украины, а Россия — «не друг, а так»
01:24 3220
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться