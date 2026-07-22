USD 1.7000
EUR 1.9394
RUB 2.1670
Подписаться на уведомления
Зеленский об ударах по складам в Краснодаре и Ставропольском крае
Новость дня
Зеленский об ударах по складам в Краснодаре и Ставропольском крае

Удары по Киевской и Одесской областям: есть погибшая и раненые

10:25 505

Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в результате российской атаки на Киевскую область, заявили украинские спасатели.

По их данным, произошло попадание в жилой дом в селе Чайки Бучанского района. Пожар ликвидирован.

Российские военные атаку не комментировали.

В Одесской области при атаке погибла женщина, сообщили власти.

Российские военные снова атаковали Одесскую область беспилотниками, в одном из населенных пунктов БПЛА попал в двухэтажный малоквартирный дом, погибла женщина, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер.

«В другом населенном пункте в результате попадания беспилотника обрушилась крыша частного жилого дома. Обошлось без пострадавших», — написал он в телеграме. 

«В результате атаки также повреждено складское помещение для хранения табака и магистральный газопровод, что привело к его разгерметизации. На месте возник пожар, продолжается его ликвидация», — добавил Кипер.

Минобороны России заявило, что ночью был нанесен удар ракетами и ударными беспилотниками по двум морским судам, а также по порту в Одессе, в том числе по резервуарам с ГСМ, «предназначенным для обеспечения ВСУ».

В Одессе, согласно заявлению, также был нанесен удар по логистическому центру «Новая почта». Российские военные утверждают, что терминал украинской логистической компании используется для хранения грузов военного назначения.

В ВСУ заявили об отражении ночной атаки и не сбитой баллистической ракете.

Российские военные в ночь на среду атаковали Украину баллистической ракетой «Искандер-М», тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 216 беспилотниками, заявили Воздушные силы ВСУ.

Согласно заявлению, сбить удалось три авиационные ракеты и 204 дрона. «Зафиксировано попадание» баллистической ракеты и 12 ударных БПЛА.

Минобороны России заявило о 242 сбитых за ночь украинских беспилотниках над 16 регионами России, аннексированным Крымом, Черным и Азовским морями.

Детали приезда сборной Армении в Баку
Детали приезда сборной Армении в Баку
11:55 1341
Москва повышает ставки
Москва повышает ставки
11:23 1996
«Африканский легион» России против Украины. Пушечное мясо по объявлению…
«Африканский легион» России против Украины. Пушечное мясо по объявлению… наш обзор; все еще актуально
03:24 4905
Иран грозит ударить по ядерным объектам США
Иран грозит ударить по ядерным объектам США
10:46 1612
Сырский уходит с поста главкома ВСУ
Сырский уходит с поста главкома ВСУ обновлено 10:19
10:19 6077
Зеленский об ударах по складам в Краснодаре и Ставропольском крае
Зеленский об ударах по складам в Краснодаре и Ставропольском крае видео; обновлено 12:06
12:06 4107
«Наша территория была использована без нашего ведома»: Алиев об информации «Таймс» о тайной встрече в Баку политиков Германии и России
«Наша территория была использована без нашего ведома»: Алиев об информации «Таймс» о тайной встрече в Баку политиков Германии и России обновлено 23:47
21 июля 2026, 23:47 7505
Новый футбольный рекорд Азербайджана! 7 побед подряд в еврокубках
Новый футбольный рекорд Азербайджана! 7 побед подряд в еврокубках
08:46 2397
Союзники призывают Трампа начать наземную операцию в Иране. У Тегерана свои планы
Союзники призывают Трампа начать наземную операцию в Иране. У Тегерана свои планы
02:41 4313
Скандал с экзаменами привел к антиправительственным протестам
Скандал с экзаменами привел к антиправительственным протестам
01:41 5121
Генерал Кейн хочет победы Украины, а Россия — «не друг, а так»
Генерал Кейн хочет победы Украины, а Россия — «не друг, а так»
01:24 3220

ЭТО ВАЖНО

Детали приезда сборной Армении в Баку
Детали приезда сборной Армении в Баку
11:55 1341
Москва повышает ставки
Москва повышает ставки
11:23 1996
«Африканский легион» России против Украины. Пушечное мясо по объявлению…
«Африканский легион» России против Украины. Пушечное мясо по объявлению… наш обзор; все еще актуально
03:24 4905
Иран грозит ударить по ядерным объектам США
Иран грозит ударить по ядерным объектам США
10:46 1612
Сырский уходит с поста главкома ВСУ
Сырский уходит с поста главкома ВСУ обновлено 10:19
10:19 6077
Зеленский об ударах по складам в Краснодаре и Ставропольском крае
Зеленский об ударах по складам в Краснодаре и Ставропольском крае видео; обновлено 12:06
12:06 4107
«Наша территория была использована без нашего ведома»: Алиев об информации «Таймс» о тайной встрече в Баку политиков Германии и России
«Наша территория была использована без нашего ведома»: Алиев об информации «Таймс» о тайной встрече в Баку политиков Германии и России обновлено 23:47
21 июля 2026, 23:47 7505
Новый футбольный рекорд Азербайджана! 7 побед подряд в еврокубках
Новый футбольный рекорд Азербайджана! 7 побед подряд в еврокубках
08:46 2397
Союзники призывают Трампа начать наземную операцию в Иране. У Тегерана свои планы
Союзники призывают Трампа начать наземную операцию в Иране. У Тегерана свои планы
02:41 4313
Скандал с экзаменами привел к антиправительственным протестам
Скандал с экзаменами привел к антиправительственным протестам
01:41 5121
Генерал Кейн хочет победы Украины, а Россия — «не друг, а так»
Генерал Кейн хочет победы Украины, а Россия — «не друг, а так»
01:24 3220
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться