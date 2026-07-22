Удары по Киевской и Одесской областям: есть погибшая и раненые

По их данным, произошло попадание в жилой дом в селе Чайки Бучанского района. Пожар ликвидирован.

Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в результате российской атаки на Киевскую область, заявили украинские спасатели.

В Одесской области при атаке погибла женщина, сообщили власти.

Российские военные снова атаковали Одесскую область беспилотниками, в одном из населенных пунктов БПЛА попал в двухэтажный малоквартирный дом, погибла женщина, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер.

«В другом населенном пункте в результате попадания беспилотника обрушилась крыша частного жилого дома. Обошлось без пострадавших», — написал он в телеграме.

«В результате атаки также повреждено складское помещение для хранения табака и магистральный газопровод, что привело к его разгерметизации. На месте возник пожар, продолжается его ликвидация», — добавил Кипер.

Минобороны России заявило, что ночью был нанесен удар ракетами и ударными беспилотниками по двум морским судам, а также по порту в Одессе, в том числе по резервуарам с ГСМ, «предназначенным для обеспечения ВСУ».

В Одессе, согласно заявлению, также был нанесен удар по логистическому центру «Новая почта». Российские военные утверждают, что терминал украинской логистической компании используется для хранения грузов военного назначения.

В ВСУ заявили об отражении ночной атаки и не сбитой баллистической ракете.

Российские военные в ночь на среду атаковали Украину баллистической ракетой «Искандер-М», тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 216 беспилотниками, заявили Воздушные силы ВСУ.

Согласно заявлению, сбить удалось три авиационные ракеты и 204 дрона. «Зафиксировано попадание» баллистической ракеты и 12 ударных БПЛА.

Минобороны России заявило о 242 сбитых за ночь украинских беспилотниках над 16 регионами России, аннексированным Крымом, Черным и Азовским морями.