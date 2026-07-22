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Число погибших военных США в конфликте с Ираном увеличилось

11:20 1173

Общее число американских военнослужащих, погибших в ходе вооруженного конфликта с Ираном, увеличилось до 18 человек после обнаружения и опознания останков сержанта, ранее числившегося пропавшим без вести. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Речь идет о сержанте Энджеле Рамперсаде, находившемся с сослуживцами на американской военной базе в Иордании во время иранского удара 17 июля. Центральное командование ВС США (CENTCOM) тогда сообщало о гибели двух военнослужащих и пропаже одного.

19 июля командование информировало об обнаружении человеческих останков в районе последнего иранского удара в Иордании, теперь они идентифицированы. 

Также AP со ссылкой на источники сообщило, что общее число раненых американских военнослужащих за время боевых действий против Ирана выросло до более чем 500 человек.

*** 10:39

В ходе военных операций США против Ирана ранения получили более 500 американских военнослужащих. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По имеющимся данным, число раненых значительно превышает 500 человек, что больше официально заявленных Пентагоном 482 военнослужащих.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что США столкнулись с трудностями при защите 50 тысяч военнослужащих, размещенных на Ближнем Востоке, от ударов Ирана.

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