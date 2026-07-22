Число погибших военных США в конфликте с Ираном увеличилось

Общее число американских военнослужащих, погибших в ходе вооруженного конфликта с Ираном, увеличилось до 18 человек после обнаружения и опознания останков сержанта, ранее числившегося пропавшим без вести. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Речь идет о сержанте Энджеле Рамперсаде, находившемся с сослуживцами на американской военной базе в Иордании во время иранского удара 17 июля. Центральное командование ВС США (CENTCOM) тогда сообщало о гибели двух военнослужащих и пропаже одного.

19 июля командование информировало об обнаружении человеческих останков в районе последнего иранского удара в Иордании, теперь они идентифицированы.

Также AP со ссылкой на источники сообщило, что общее число раненых американских военнослужащих за время боевых действий против Ирана выросло до более чем 500 человек.