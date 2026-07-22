Иран грозит ударить по ядерным объектам США

В среду иранская радикальная газета «Кайхан» пригрозила ударами по американским ядерным объектам, если Соединенные Штаты атакуют иранский ядерный объект в Пикакс-Маунтин или другие ядерные объекты.

«Если ядерные объекты Ирана снова станут мишенью, Исламская Республика нанесет разрушительные удары по ядерным объектам США из неизвестных мест в соответствии со своей доктриной сдерживания и принципом «око за око», — пишет «Кайхан».

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесут в скором времени сильные удары по горе Пикакс, под которой, предположительно, находится иранский ядерный объект.

«Мы нанесем удары по этому району очень скоро и очень мощно», — сказал Трамп журналистам в Белом доме, комментируя сообщения СМИ о том, что Иран мог переместить центрифуги для обогащения урана в туннели нового подземного комплекса под горой Пикакс.

Трамп отметил, что в настоящее время СМИ зачастую публикуют ложную информацию про Иран, но при этом не исключил, что это сообщение может быть и правдой.

В то же время, по мнению Трампа, возможное перемещение центрифуг «не имеет никакого значения, потому что у Ирана нет ядерных материалов».