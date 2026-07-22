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Россия объявила в розыск нового главкома ВСУ

10:53 1391

Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, которого накануне назначили на эту должность, объявили в розыск в России, пишет УНИАН.

Отмечается, что он появился в базе розыска российского МВД сразу после назначения. В чем именно его подозревают – не сообщается. Официально заявляется, что украинского главнокомандующего «разыскивают по статье Уголовного кодекса».

Также сообщается, что российские силовики якобы узнали адрес проживания Михаила Драпатого, а также его электронную почту и личный номер телефона. Об этом российским СМИ сообщили источники в силовых структурах.

Кроме того, российские СМИ сообщают о том, что ранее РФ официально выдвигала обвинения Драпатому. Причиной этому стало его командование операцией объединенных сил Украины в 2017 и 2019 годах. Его обвиняют в якобы обстрелах населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Напомним, вечером 21 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении освободить от должности главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. На его место он назначил командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-майора Михаила Драпатого.

Сырский же на фоне увольнения заявил, что покидает «наступающую армию», и выразил надежду, что его преемник продолжит это дело.

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