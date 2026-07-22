В Молдове новое правительство

Президент Молдовы Майя Санду привела к присяге Кабинет министров во главе с Василе Тофаном, состав которого накануне утвердил парламент. Церемония прошла в здании администрации главы государства и транслировалась на сайте правительства республики.

«Мы должны продолжать приводить Республику Молдова в соответствие с европейскими стандартами. В ближайшие несколько месяцев нам предстоит достичь важных вех в процессе европейской интеграции, и я прошу вас сделать эти усилия приоритетными», — сказала Санду министрам. Она призвала кабинет стимулировать экономическое развитие, улучшать деловой климат, более эффективно управлять государственной собственностью, более полно осваивать европейские фонды, а также обеспечить безопасность граждан и государства.

Новые члены правительства

В новом правительстве 10 министров сохранили свои посты, а 4 впервые заняли министерские должности.

Так, Михай Попшой останется министром иностранных дел Молдовы, Анатолие Носатый — министром обороны, Евгений Осмокеску — министром экономики и цифровизации, Владимир Боля — министром инфраструктуры и регионального развития, Даниела-Мисаил Никитин — министром внутренних дел, Дорин Юнгиету — министром энергетики, Дан Перчун — министром образования и исследований, Наталья Плугару — министром труда и социальной защиты, Владислав Кожухарь — министром юстиции, Георгий Хайдер — министром окружающей среды.

На пост министра финансов назначена Виктория Белоус, тогда как Александру Гашнаш стал министром здравоохранения, Раду Мустяцэ — министром сельского хозяйства и пищевой промышленности, а Дан Суручану — министром культуры.

О новом премьер-министре

Василе Тофан, родившийся в 1982 году в Молдове, получил степень бакалавра по государственному управлению в Университете Эразма в Роттердаме (Нидерланды), а степень магистра по бизнес-управлению — в Гарвардской школе бизнеса в США.