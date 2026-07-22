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Москва повышает ставки

11:23 2009

Россия больше не собирается возвращать Украине часть оккупированных территорий в рамках любого соглашения о прекращении войны и намерена сохранить занятые районы Сумской и Харьковской областей как буферную зону, пишет Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

По их словам, Владимир Путин по-прежнему намерен захватить весь Донбасс и считает, что переговоры могут возобновиться только после достижения этой цели. Минобороны заверило президента, что получит полный контроль над оставшейся частью Донецкой области до конца года, уточнил один из собеседников агентства. Однако источник, близкий к российскому военному ведомству, назвал этот срок слишком оптимистичным и заявил, что многие военные считают более реалистичным завершение операции лишь в 2027 году.

По данным источников, Путин отказался от прежней идеи территориального обмена после того, как решил, что неформальные договоренности, достигнутые с президентом США Дональдом Трампом на саммите на Аляске в августе 2025 года, больше не действуют. Российская сторона утверждала, что Украина должна была отказаться от Донбасса в обмен на возвращение оккупированных районов Сумской и Харьковской областей.

В Вашингтоне существование подобных договоренностей отрицали. Дополнительным фактором стало решение Трампа поддержать законопроект о введении пошлин до 100% в отношении пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа. Также на ужесточение позиции Кремля повлияли украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам, которые привели к топливному кризису, добавили источники.

Переговоры о прекращении войны, проходившие при посредничестве США, фактически застопорились еще в феврале, когда администрация Трампа переключила внимание на конфликт с Ираном. В июне президент Украины Владимир Зеленский в открытом письме предложил Путину личную встречу, однако тот отверг эту инициативу и заявил, что российская армия должна продолжать «работать».

Украина выступает за прекращение боевых действий по существующей линии фронта и отвергает требование о передаче Путину оставшейся территории Донецкой области, которую российские войска не смогли занять с 2014 года.

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