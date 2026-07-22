Климатолог о причине аномальной жары в Европе

Периоды аномальной жары в Европе связаны с потеплением в Арктике, в результате которого воздух с юга не успевает охладиться и проникает на север. Об этом заявил «РИА Новости» преподаватель физической географии и климатических рисков Университета Камерино Массимилиано Фаццини.

«Море сильно ощущает потепление, особенно сильно оно затрагивает Арктику и северные моря. Из-за этого увеличивается количество энергии в системе океана, суши и атмосферы. В результате субтропический воздух чаще проникает далеко на север», — пояснил эксперт.

Результатом этих процессов, отметил климатолог, становятся волны жары, которые летом приходят все чаще.

Европа переживает одну из самых интенсивных волн жары за последние годы, сильнее всего пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. На Апеннинах установилась уже третья волна зноя.

Пик предыдущей волны в Италии наступил в последних числах июня, когда Минздрав предупредил о максимальном — «красном» — уровне погодной опасности в 25 из 27 крупнейших городов.