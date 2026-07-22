От Баку до Техаса: как 10-летний азербайджанский пловец проходит путь к мировому плаванию

В современном спорте талант — лишь отправная точка. Дальнейшее развитие зависит от системной подготовки, грамотного сопровождения и способности спортсмена учиться у лучших, сохраняя при этом собственную основу. Именно по такому принципу строится путь 10-летнего азербайджанского пловца Рауфа Хасаева, который этим летом принял участие в международном тренировочном кемпе под руководством одного из самых авторитетных специалистов мирового плавания — Боба Боумана. Боуман известен прежде всего как многолетний наставник самого титулованного олимпийца в истории спорта Майкла Фелпса. Сегодня он возглавляет мужскую команду University of Texas at Austin, которая считается одной из сильнейших университетских программ США и регулярно готовит спортсменов мирового уровня. Для Рауфа участие в этой программе стало важным этапом спортивного развития. Однако сама поездка в США — лишь часть более масштабной работы, которая ведется на протяжении нескольких лет.

Фундамент, который закладывается дома За каждым молодым спортсменом, выходящим на международный уровень, стоит человек, ежедневно принимающий решения, определяющие его развитие. Именно тренер формирует технику, выстраивает тренировочный процесс, помогает преодолевать сложные периоды и сохранять мотивацию. Для Рауфа таким человеком с первых дней остается его первый и действующий тренер Руслан Гатамханов. Под его руководством Рауф начал заниматься плаванием и продолжает тренироваться сегодня. В настоящее время он представляет Aquanetix Performance Lab, где Руслан Гатамханов является главным тренером.

В клубе подготовка строится на долгосрочном развитии спортсмена. Здесь большое внимание уделяется не только совершенствованию техники и физической подготовке, но и воспитанию спортивной дисциплины, психологической устойчивости, умению анализировать собственную работу и постепенно адаптироваться к требованиям современного спорта. Одним из принципов работы Aquanetix Performance Lab является открытость к международному опыту. Участие спортсменов в зарубежных тренировочных лагерях и образовательных программах рассматривается не как замена ежедневной работе, а как возможность познакомиться с лучшими мировыми практиками и затем интегрировать их в общую систему подготовки. Именно поэтому каждая международная поездка становится продолжением той работы, которая ежедневно ведется дома. Опыт, который невозможно получить в одном бассейне За последние годы Рауф последовательно знакомился с различными школами мирового плавания. Одним из важных этапов стали тренировки в британском клубе Hamilton Aquatics в Дубае, где он принимал участие в тренировочном процессе под руководством Дэна Уоллеса — участника Олимпийских игр, серебряного призера Олимпийских игр в эстафете в составе сборной Великобритании, многократного призера чемпионатов мира и Европы.

Работа с Уоллесом позволила познакомиться с особенностями британской системы подготовки, известной высоким вниманием к технической эффективности, соревновательной дисциплине и индивидуальному подходу к развитию спортсменов.

Еще одним важным элементом подготовки стали ежегодные сборы в испанском центре Tenerife Top Training, где Рауф принимает участие в международной программе под руководством шведского специалиста Глена Кристиансена — бывшего участника Олимпийских игр и тренера, много лет работающего с перспективными спортсменами из разных стран.

За годы работы центр Tenerife Top Training стал одной из ведущих европейских площадок для подготовки пловцов, а участие в его программах позволяет молодым спортсменам обмениваться опытом и тренироваться в международной среде. Учиться у лучших Не менее важной частью подготовки стали международные мастер-классы и образовательные программы с участием ведущих представителей мирового плавания. За последние годы Рауф принял участие в мероприятиях, где делились своим опытом олимпийский чемпион и мировой рекордсмен Адам Пити, олимпийский чемпион и многократный чемпион мира Джеймс Гай, призер Олимпийских игр и чемпионка Европы Эбби Вуд, олимпийский чемпион и многократный призер Олимпийских игр Кайл Чалмерс, двукратный серебряный призер Олимпийских игр и чемпионка мира Шивон Хоги, многократный чемпион мира Дайя Сэто, серебряный призер Олимпийских игр и чемпион мира Милорад Чавич, а также двукратный серебряный призер Олимпийских игр Арно Камминга.

Подобные программы позволяют молодым спортсменам не только увидеть в работе сильнейших пловцов мира, но и узнать, как строятся их тренировки, восстановление, подготовка к соревнованиям и психологическая работа перед крупнейшими международными стартами.

Именно накопленный международный опыт стал основой для следующего шага — участия в программе Боба Боумана в США. Техас: знакомство с одной из сильнейших систем подготовки в мире Летом 2026 года Рауф Хасаев принял участие в международном тренировочном кемпе, проходившем на базе University of Texas at Austin под руководством Боба Боумана — одного из наиболее авторитетных специалистов в мировом плавании. На протяжении многих лет имя Боумана ассоциируется с высшими достижениями мирового спорта. Именно под его руководством тренировался самый титулованный олимпиец в истории — Майкл Фелпс, завоевавший 23 золотые олимпийские медали. Сегодня Боуман возглавляет мужскую программу Университета Техаса — одну из самых сильных университетских команд США, регулярно готовящую спортсменов мирового уровня и членов национальной сборной. Для молодых пловцов участие в подобной программе — это возможность увидеть, как строится тренировочный процесс на одном из самых высоких уровней современного плавания. Однако программа кемпа не ограничивалась только работой с Бобом Боуманом. В течение недели участники тренировались и общались с действующими лидерами американского плавания. Одним из приглашенных спортсменов стал Карсон Фостер — призер Олимпийских игр, многократный призер чемпионатов мира и один из сильнейших комплексистов современности, представляющий сборную США. Своим опытом с участниками также поделилась Эрин Геммелл, член национальной сборной США, победительница международных соревнований и одна из наиболее перспективных американских спортсменок на средних и длинных дистанциях вольным стилем. Еще одним гостем программы стал Люк Хобсон — олимпийский чемпион в эстафете, чемпион мира и один из ведущих представителей американской школы плавания вольным стилем.

Особое место в программе заняла встреча с Джошем Дэвисом — трехкратным олимпийским чемпионом, двукратным серебряным призером Олимпийских игр и одним из самых титулованных американских пловцов своего поколения. В ходе общения он рассказал молодым спортсменам о подготовке к Олимпийским играм, роли дисциплины, психологической устойчивости и важности командной атмосферы на пути к высоким результатам.

Для Рауфа одним из самых запоминающихся моментов поездки стало личное знакомство с Бобом Боуманом. Во время встречи американский специалист тепло поприветствовал юного спортсмена из Азербайджана, отметив, что всегда рад видеть детей, которые готовы преодолевать тысячи километров ради возможности учиться, совершенствоваться и расти в спорте. Эта встреча стала символичным завершением очередного этапа подготовки, который объединил опыт разных стран, разных тренерских школ и разных поколений выдающихся спортсменов. Опыт, который возвращается домой Несмотря на насыщенную международную программу, философия подготовки Рауфа остается неизменной. Каждый зарубежный сбор, мастер-класс или тренировочный лагерь рассматривается не как самостоятельный этап, а как возможность получить новые знания, которые затем становятся частью ежедневной работы. После возвращения из США Рауф продолжил подготовку в Aquanetix Performance Lab. Именно здесь опыт, полученный во время международных поездок, анализируется и постепенно интегрируется в тренировочный процесс. Новые упражнения, технические элементы, подходы к развитию скорости, выносливости и соревновательной психологии адаптируются с учетом возраста спортсмена, его индивидуальных особенностей и долгосрочного плана подготовки.

Такой подход позволяет сохранять целостность тренировочного процесса, не подменяя собственную систему разрозненными методиками, а дополняя ее лучшими мировыми практиками. По словам семьи Рауфа, именно в этом заключается роль его первого и действующего тренера Руслана Гатамханова. «Мы искренне благодарны каждому специалисту, с которым Рауфу удалось поработать. Каждый из них подарил ему новый опыт, новые знания и возможность посмотреть на плавание под другим углом. Но главным человеком на этом пути остается его первый и действующий тренер. Для Рауфа он — не только тренер. Это наставник, ментор и человек, который сопровождает его каждый день, помогает принимать правильные решения, поддерживает в сложные моменты и искренне радуется каждому успеху. Именно поэтому все знания, полученные во время международных программ, становятся частью единой системы подготовки, которую они продолжают развивать вместе». Следующий шаг История Рауфа Хасаева — это не история одной удачной поездки или знакомства с известными именами.

За несколько лет он последовательно познакомился с британской, европейской и американской школами плавания, принял участие в мастер-классах олимпийских чемпионов и чемпионов мира, ежегодно проходит подготовку в международных тренировочных центрах и получил возможность работать в программе одного из самых известных тренеров современности.

При этом основой его спортивного развития остается ежедневная работа дома — в Aquanetix Performance Lab, где под руководством Руслана Гатамханова продолжается реализация долгосрочной программы подготовки. История Рауфа показывает, что современный путь молодого спортсмена строится не вокруг одной поездки или громкого события. Он складывается из ежедневной работы, доверия между спортсменом и тренером, поддержки семьи и готовности постоянно учиться.