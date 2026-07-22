USD 1.7000
EUR 1.9394
RUB 2.1670
Подписаться на уведомления
Зеленский об ударах по складам в Краснодаре и Ставропольском крае
Новость дня
Зеленский об ударах по складам в Краснодаре и Ставропольском крае

Крупная находка азербайджанских таможенников

12:32 409

На таможенном посту «Шахтахты» азербайджанские таможенники выявили крупную партию психотропного вещества метамфетамина, сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно сообщению, на таможенном посту транспортное средство, перевозившее транзитом через территорию Азербайджана «безалкогольные напитки», досмотрели с использованием стационарной рентгеновской установки и собаки кинологической службы. В ходе досмотра транспортного средства в 312 емкостях таможенники обнаружили метамфетамин в жидком виде, чистый вес составил 53 кг 817,183 г. Идет разбирательство.

Детали приезда сборной Армении в Баку
Детали приезда сборной Армении в Баку
11:55 1362
Москва повышает ставки
Москва повышает ставки
11:23 2020
«Африканский легион» России против Украины. Пушечное мясо по объявлению…
«Африканский легион» России против Украины. Пушечное мясо по объявлению… наш обзор; все еще актуально
03:24 4914
Иран грозит ударить по ядерным объектам США
Иран грозит ударить по ядерным объектам США
10:46 1622
Сырский уходит с поста главкома ВСУ
Сырский уходит с поста главкома ВСУ обновлено 10:19
10:19 6084
Зеленский об ударах по складам в Краснодаре и Ставропольском крае
Зеленский об ударах по складам в Краснодаре и Ставропольском крае видео; обновлено 12:06
12:06 4121
«Наша территория была использована без нашего ведома»: Алиев об информации «Таймс» о тайной встрече в Баку политиков Германии и России
«Наша территория была использована без нашего ведома»: Алиев об информации «Таймс» о тайной встрече в Баку политиков Германии и России обновлено 23:47
21 июля 2026, 23:47 7508
Новый футбольный рекорд Азербайджана! 7 побед подряд в еврокубках
Новый футбольный рекорд Азербайджана! 7 побед подряд в еврокубках
08:46 2403
Союзники призывают Трампа начать наземную операцию в Иране. У Тегерана свои планы
Союзники призывают Трампа начать наземную операцию в Иране. У Тегерана свои планы
02:41 4317
Скандал с экзаменами привел к антиправительственным протестам
Скандал с экзаменами привел к антиправительственным протестам
01:41 5123
Генерал Кейн хочет победы Украины, а Россия — «не друг, а так»
Генерал Кейн хочет победы Украины, а Россия — «не друг, а так»
01:24 3223

ЭТО ВАЖНО

Детали приезда сборной Армении в Баку
Детали приезда сборной Армении в Баку
11:55 1362
Москва повышает ставки
Москва повышает ставки
11:23 2020
«Африканский легион» России против Украины. Пушечное мясо по объявлению…
«Африканский легион» России против Украины. Пушечное мясо по объявлению… наш обзор; все еще актуально
03:24 4914
Иран грозит ударить по ядерным объектам США
Иран грозит ударить по ядерным объектам США
10:46 1622
Сырский уходит с поста главкома ВСУ
Сырский уходит с поста главкома ВСУ обновлено 10:19
10:19 6084
Зеленский об ударах по складам в Краснодаре и Ставропольском крае
Зеленский об ударах по складам в Краснодаре и Ставропольском крае видео; обновлено 12:06
12:06 4121
«Наша территория была использована без нашего ведома»: Алиев об информации «Таймс» о тайной встрече в Баку политиков Германии и России
«Наша территория была использована без нашего ведома»: Алиев об информации «Таймс» о тайной встрече в Баку политиков Германии и России обновлено 23:47
21 июля 2026, 23:47 7508
Новый футбольный рекорд Азербайджана! 7 побед подряд в еврокубках
Новый футбольный рекорд Азербайджана! 7 побед подряд в еврокубках
08:46 2403
Союзники призывают Трампа начать наземную операцию в Иране. У Тегерана свои планы
Союзники призывают Трампа начать наземную операцию в Иране. У Тегерана свои планы
02:41 4317
Скандал с экзаменами привел к антиправительственным протестам
Скандал с экзаменами привел к антиправительственным протестам
01:41 5123
Генерал Кейн хочет победы Украины, а Россия — «не друг, а так»
Генерал Кейн хочет победы Украины, а Россия — «не друг, а так»
01:24 3223
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться