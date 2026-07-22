Крупная находка азербайджанских таможенников

На таможенном посту «Шахтахты» азербайджанские таможенники выявили крупную партию психотропного вещества метамфетамина, сообщили в Государственном таможенном комитете.
Согласно сообщению, на таможенном посту транспортное средство, перевозившее транзитом через территорию Азербайджана «безалкогольные напитки», досмотрели с использованием стационарной рентгеновской установки и собаки кинологической службы. В ходе досмотра транспортного средства в 312 емкостях таможенники обнаружили метамфетамин в жидком виде, чистый вес составил 53 кг 817,183 г. Идет разбирательство.