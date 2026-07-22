Росавиация ввела ограничения в московских аэропортах

Росавиация снизила предельную высоту полета до 4900 м и запретила транзитные полеты в районе московских аэропортов, пишет «Коммерсант». В Росавиации газете подтвердили выпуск соответствующего NOTAM (извещения летному составу).

Ограничения, согласно NOTAM, действуют до 26 августа (в Росавиации назвали другой срок — до 12 августа). Источники «Коммерсанта» ожидают, что они будут продлеваться.

В Росавиации ограничения объяснили «обеспечением безопасности полетов». По данным источников газеты, изменения были инициированы Минобороны из-за участившихся атак дронов. Снижение высоты позволит самолетам быстрее садиться в случае угрозы, но при этом повышает риск столкновения с птицами, отмечает издание.

Ранее высота полетов в московской воздушной зоне была ограничена 8550 м, рассказал «Коммерсанту» близкий к Минтрансу собеседник. Пилоты нескольких авиакомпаний рассказали, что обычно самолеты заходили в зону подхода на высоте 5486 м и 6700 м.

В июне Росавиация по предложению Минобороны фактически запретила полеты гражданских воздушных судов на высотах до 5100 м в Московской воздушной зоне (территория вокруг столицы, которая включает крупные аэропорты и подходы к ним).