Американская гуманитарная помощь для Кубы

Как сообщил Госдепартамент США, это стало началом распределения нового пакета помощи на сумму 100 миллионов долларов. Помощь - в том числе продукты питания и гигиенические наборы «для 700 кубинских семей» - будет распределяться среди населения напрямую через гуманитарную организацию Catholic Relief Services, уточняется в сообщении.

Ранее Вашингтон уже сотрудничал с католическими посредниками для доставки на Кубу помощи на 9 млн долларов после того, как часть острова сильно пострадала от урагана «Мелисса», напоминает агентство AFP.

Госсекретарь США Марко Рубио объявил об этом пакете помощи еще в мае. Как отмечалось, цель гуманитарной миссии - помочь жителям карибского острова, в то время как Вашингтон усиливает давление на действующее правительство Кубы путем финансовых санкций и блокировки поставок нефти. Власти в Гаване поначалу скептически отнеслись к этому предложению, обвинив Вашингтон в отключениях электроэнергии и искусственно вызванном дефиците товаров, однако, по-видимому, приняли помощь после переговоров с представителями администрации президента США Дональда Трампа.