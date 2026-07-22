Рубио подтвердил встречу с Лавровым: будут обсуждать войну в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что обсудит с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым российско-украинскую войну. Об этом он сказал во время общения с журналистами в среду, 22 июля, сообщает The Guardian.

Ранее Лавров заявил, что 23 июля встретится с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле, столице Филиппин.

Рубио попросили рассказать о его планах относительно встречи. «США хотели бы, чтобы эта война закончилась», – сказал он. Госсекретарь США отметил, что обсудит ситуацию в Украине с Лавровым: «Война в Украине, на мой взгляд, во многом помешала России и США найти точки соприкосновения по другим вопросам, но США все еще могут сотрудничать с Москвой в некоторых сферах».

Также он отметил, что «для России было бы хорошо, если бы эта война закончилась», и поэтому во время встречи с Лавровым они «затронут этот вопрос». «США остаются открытыми и готовыми играть конструктивную роль в прекращении этой войны, если такая возможность появится», – сказал он.

Рубио добавил, что переговоры между США и Россией не достигли значительного прогресса в последние месяцы, но «возможно, сейчас сложились новые условия, которые позволят провести этот диалог».