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Зеленский назвал имя нового начальника Генштаба ВСУ

новость дополнена
14:14 2130

Новым начальником Генерального штаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в среду, 22 июля.

«Вместе с Михаилом Драпатым и Евгением Хмарой определили, что новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины станет генерал-майор Игорь Скибюк — очень опытный военный, вместе с которым новый Главнокомандующий плечом к плечу защищал Украину», — написал Зеленский в соцсетях. Его слова приводят украинские СМИ.

«Также вместе определили, как в дальнейшем Александр Сырский и Андрей Гнатов будут служить защите нашего государства», — добавил Зеленский, не уточнив, чем именно будут заниматься бывший главком и бывший глава Генштаба ВСУ.

С 2025 года Скибюк был заместителем начальника Генштаба ВСУ, в 2024-2025 годах командовал Десантно-штурмовыми войсками ВСУ. За участие в освобождении Изюма в ходе харьковского контрнаступления в 2022 году Скибюк получил звание героя Украины. Сразу после Харьковской области, осенью 2022 года, Скибюк перешел на службу в командование ДШВ.

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