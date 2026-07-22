Под ударом 13 судов «теневого флота» России

Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт (Мадяр) Бровди заявил, что за два дня украинские военные поразили 13 судов «теневого флота» РФ и 13 энергетических объектов в аннексированном Крыму и на других оккупированных Россией территориях. Об этом Бровди сообщил в среду, 22 июля, в своем Telegram.

По его утверждению, украинские военные поразили 13 судов «теневого флота» РФ в акваториях Азовского и Черного морей: среди них один танкер, десять сухогрузов и два буксира.

По словам Бровди, в общей сложности с 6 по 22 июля были выявлены и поражены 196 судов «теневого флота» РФ, из которых 126 — в Азовском море, а 70 — в Черном.