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Зеленский об ударах по складам в Краснодаре и Ставропольском крае

Под ударом 13 судов «теневого флота» России

14:28 714

Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт (Мадяр) Бровди заявил, что за два дня украинские военные поразили 13 судов «теневого флота» РФ и 13 энергетических объектов в аннексированном Крыму и на других оккупированных Россией территориях. Об этом Бровди сообщил в среду, 22 июля, в своем Telegram.

По его утверждению, украинские военные поразили 13 судов «теневого флота» РФ в акваториях Азовского и Черного морей: среди них один танкер, десять сухогрузов и два буксира.

По словам Бровди, в общей сложности с 6 по 22 июля были выявлены и поражены 196 судов «теневого флота» РФ, из которых 126 — в Азовском море, а 70 — в Черном.

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