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Bir вошел в топ лучших финтех-компаний мира по версии CNBC и Statista

14:32 332

Bir, первая полностью интегрированная экосистема банковских, платёжных и e-commerce сервисов на Кавказе, вошла в число ведущих финтех-компаний мира в категории необанкинга по версии CNBC и Statista. Bir стал первой и единственной компанией из Азербайджана и всего региона Южного Кавказа, включённой в этот престижный международный рейтинг.

Рейтинг «Лучшие финтех-компании мира» (World’s Top Fintech Companies), составляемый CNBC совместно с Statista, считается одним из главных бенчмарков глобальной финтех-индустрии. Оценка базируется на глубоком анализе ключевых показателей эффективности (KPI), включая выручку, рентабельность, рост клиентской базы, динамику кредитного и депозитного портфелей, объемы транзакций и долю рынка. 

Включение Bir в рейтинг в категории необанкинга подтверждает масштаб экосистемы, её устойчивый рост, лидерские технологические позиции в регионе и значимый вклад в цифровую трансформацию Азербайджана.

Глава Экосистемы Bir Фарид Гусейнов отметил: «В Bir мы создаём новые возможности для миллионов жителей Азербайджана, помогая им решать повседневные задачи – от покупок и оплаты общественного транспорта до денежных переводов и других финансовых операций – в единой цифровой экосистеме. Мы помогаем пользователям формировать новые привычки, вовлекая их в цифровую экономику. Для нас очень важно, что CNBC и Statista так высоко оценили наш прогресс. Стать первой и единственной компанией из нашего региона в этом престижном списке, встав в один ряд с такими лидерами, как Nubank, Revolut и Monzo, – это показатель не только успехов Bir, но и растущей конкурентоспособности азербайджанского финтех-сектора на мировой арене. Мы продолжим развивать нашу экосистему, внося свой вклад в цифровизацию Азербайджана».

Bir продолжает активно расширять свое присутствие в Азербайджане, выводя на рынок инновационные продукты, которые устраняют барьеры и ускоряют переход на цифровые сервисы. За последние месяцы экосистема в партнерстве с Paysend запустила международные переводы в более чем 140 стран, а также подписала меморандум о цифровизации Ичеришехер — исторического центра Баку, охраняемого ЮНЕСКО. Кроме того, впервые в стране Bir интегрировала функцию языка жестов в приложение Birbank, сделав финансовые услуги доступными для людей с нарушениями слуха и речи.

Bir – первая на Кавказе полностью интегрированная экосистема банкинга, платежей и электронной коммерции, меняющая подход людей и бизнеса к повседневным услугам в Азербайджане. Запущенная в 2025 году, Bir объединяет ведущие цифровые платформы страны, включая Birbank, платежные терминалы Milliön и приложение m10, охватывая аудиторию свыше 5 миллионов пользователей. Благодаря стратегическим партнерствам с маркетплейсом Trendyol и транспортной платежной системой BakıKart, Bir закладывает фундамент крупнейшей цифровой экосистемы для потребителей и бизнеса в Азербайджане.

Для более подробной информации: bir.az

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