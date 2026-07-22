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Сотрудники МЧС проверили лифты и остались недовольны

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14:40 601

Государственное агентство по безопасному ведению работ в промышленности и горному надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям в рамках своих полномочий продолжает принимать необходимые меры по обеспечению безопасности в промышленности и при проведении горных работ.

В этом контексте инспекторы Агентства провели плановую проверку 6 лифтов в жилом доме, принадлежащем ЖСК Qayğı («Гайгы»), расположенном по адресу: город Баку, Хатаинский район, улица Джейхуна Гасанова.

В ходе проверки было установлено, что лифты эксплуатировались без соблюдения соответствующих требований безопасности, а также создавали угрозу для жизни и здоровья людей. С учетом вышеизложенного эксплуатация лифтов была приостановлена, и перед ЖСК Qayğı был поставлен вопрос об устранении выявленных нарушений требований технической безопасности.

Также был составлен соответствующий акт, и представителю предприятия было разъяснено, что эксплуатация лифтов будет возможна только в случае устранения нарушений правил, а также что ЖСК несет юридическую ответственность за аварии и несчастные случаи, которые могут произойти при эксплуатации указанного оборудования без соблюдения соответствующих норм.

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