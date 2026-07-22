Приключения юного Нехмедова

Киберполиция Азербайджана задержала 18-летнего хакера по подозрению в крупном хищении денежных средств со счетов юридических лиц.
Как сообщили в пресс-службе МВД, в Главное управление по борьбе с киберпреступностью поступили обращения о списании денежных средств со счетов компаний.
В результате оперативно-технических мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления Закир Нехмедов (2008 г.р.).
Используя самостоятельно разработанное программное обеспечение, злоумышленник получал учетные данные корпоративных аккаунтов различных ООО и добивался несанкционированного доступа к их аккаунтам путем отправки и последующего подтверждения запросов на авторизацию. Похищенные средства он конвертировал в криптовалюту, чтобы скрыть следы преступления.
По данным МВД, общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 100 тыс. манатов. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
July 22, 2026