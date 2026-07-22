USD 1.7000
EUR 1.9394
RUB 2.1670
Подписаться на уведомления
Зеленский об ударах по складам в Краснодаре и Ставропольском крае
Новость дня
Зеленский об ударах по складам в Краснодаре и Ставропольском крае

Приключения юного Нехмедова

видео
Инара Рафикгызы
14:45 1146

Киберполиция Азербайджана задержала 18-летнего хакера по подозрению в крупном хищении денежных средств со счетов юридических лиц.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в Главное управление по борьбе с киберпреступностью поступили обращения о списании денежных средств со счетов компаний.

В результате оперативно-технических мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления Закир Нехмедов (2008 г.р.).

Используя самостоятельно разработанное программное обеспечение, злоумышленник получал учетные данные корпоративных аккаунтов различных ООО и добивался несанкционированного доступа к их аккаунтам путем отправки и последующего подтверждения запросов на авторизацию. Похищенные средства он конвертировал в криптовалюту, чтобы скрыть следы преступления.

По данным МВД, общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 100 тыс. манатов. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Путин о топливном кризисе в России
Путин о топливном кризисе в России
16:13 357
Украина сбила российский истребитель с помощью F-16
Украина сбила российский истребитель с помощью F-16
15:51 855
У Украины новый главком. От Изваринского котла до Волчанска
У Украины новый главком. От Изваринского котла до Волчанска наш обзор
15:37 832
Украина о санкциях против азербайджанских компаний
Украина о санкциях против азербайджанских компаний
15:15 1478
Утверждены новые требования к одежде учеников и педагогов
Утверждены новые требования к одежде учеников и педагогов
15:03 1089
Кипр-74. «Пусть Айше отправится в отпуск»
Кипр-74. «Пусть Айше отправится в отпуск» Как это было из первых уст
12:48 2303
Приключения юного Нехмедова
Приключения юного Нехмедова видео
14:45 1147
Болгария отвечает Ирану
Болгария отвечает Ирану обновлено 14:30
14:30 3466
Зеленский назвал имя нового начальника Генштаба ВСУ
Зеленский назвал имя нового начальника Генштаба ВСУ новость дополнена
14:14 2134
Украина теперь атакует объекты крупнейшего в России производителя мяса
Украина теперь атакует объекты крупнейшего в России производителя мяса
14:06 2328
Киев и Москва прокомментировали тайную встречу России и Германии в Баку
Киев и Москва прокомментировали тайную встречу России и Германии в Баку
13:35 2672

ЭТО ВАЖНО

Путин о топливном кризисе в России
Путин о топливном кризисе в России
16:13 357
Украина сбила российский истребитель с помощью F-16
Украина сбила российский истребитель с помощью F-16
15:51 855
У Украины новый главком. От Изваринского котла до Волчанска
У Украины новый главком. От Изваринского котла до Волчанска наш обзор
15:37 832
Украина о санкциях против азербайджанских компаний
Украина о санкциях против азербайджанских компаний
15:15 1478
Утверждены новые требования к одежде учеников и педагогов
Утверждены новые требования к одежде учеников и педагогов
15:03 1089
Кипр-74. «Пусть Айше отправится в отпуск»
Кипр-74. «Пусть Айше отправится в отпуск» Как это было из первых уст
12:48 2303
Приключения юного Нехмедова
Приключения юного Нехмедова видео
14:45 1147
Болгария отвечает Ирану
Болгария отвечает Ирану обновлено 14:30
14:30 3466
Зеленский назвал имя нового начальника Генштаба ВСУ
Зеленский назвал имя нового начальника Генштаба ВСУ новость дополнена
14:14 2134
Украина теперь атакует объекты крупнейшего в России производителя мяса
Украина теперь атакует объекты крупнейшего в России производителя мяса
14:06 2328
Киев и Москва прокомментировали тайную встречу России и Германии в Баку
Киев и Москва прокомментировали тайную встречу России и Германии в Баку
13:35 2672
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться